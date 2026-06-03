Федерация по адаптирана физическа активност организира пресконференция по повод световното за спортисти със Синдром на Даун

Федерацията по адаптирана физическа активност организира пресконференция по повод световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София.

По време на събитието ще бъдат представени българските състезатели, които ще участват в първенството.

В пресконференцията ще участват: Енчо Керязов, министър на младежта и спорта; Красимир Дунев, президент на Българската федерация по гимнастика; Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика и Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност.