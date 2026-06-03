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Федерация по адаптирана физическа активност организира пресконференция по повод световното за спортисти със Синдром на Даун

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Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
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Шампионатът ще се проведе от 13 до 19 юни в София.

Румен Радев, ФАФА
Снимка: Федерация адаптирана физическа подготовка Фейсбук
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Федерацията по адаптирана физическа активност организира пресконференция по повод световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София.

По време на събитието ще бъдат представени българските състезатели, които ще участват в първенството.

В пресконференцията ще участват: Енчо Керязов, министър на младежта и спорта; Красимир Дунев, президент на Българската федерация по гимнастика; Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика и Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност.

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#Федерация по адаптирана физическа активност (ФАФА)

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