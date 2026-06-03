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28 тима взеха участие на държавното по естетическа групова гимнастика

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Спорт
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При жените в дългата програма шампион е Алексия, а при късата на първо място завърши ЦСКА.

28 тима взеха участие на държавното по естетическа групова гимнастика
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28 тима взеха участие в четвъртото Държавно първенство по естетическа групова гимнастика, което се проведе в столичната зала "Асикс Арена".

При жените дълга програма шампион е Алексия с 18.050 точки, а при жени къса програма ЦСКА с 14.150. При девойки къса програма победител е Велбъжд с 13.250.

Успоредно с шампионата се проведе традиционният турнир "Цветята на България" по художествена гимнастика (индивидуално и ансамбъл) и естетическа гимнастика, организиран от клуб Академик. В него във всички възрастови групи участваха над 410 състезатели.

При жените категория А златното отличие в многобоя завоюва Жаклин Найденова (Академик) със сбор от 88.300 точки, а в категория Б първа е съотборничката й Белослава Димитрова с 39.000.

#Държавно първенство по естетическа групова гимнастика

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