28 тима взеха участие на държавното по естетическа групова гимнастика

28 тима взеха участие в четвъртото Държавно първенство по естетическа групова гимнастика, което се проведе в столичната зала "Асикс Арена".

При жените дълга програма шампион е Алексия с 18.050 точки, а при жени къса програма ЦСКА с 14.150. При девойки къса програма победител е Велбъжд с 13.250.

Успоредно с шампионата се проведе традиционният турнир "Цветята на България" по художествена гимнастика (индивидуално и ансамбъл) и естетическа гимнастика, организиран от клуб Академик. В него във всички възрастови групи участваха над 410 състезатели.

При жените категория А златното отличие в многобоя завоюва Жаклин Найденова (Академик) със сбор от 88.300 точки, а в категория Б първа е съотборничката й Белослава Димитрова с 39.000.