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Два златни медала за Академик София от Балканиадата по естетическа групова гимнастика

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Спорт
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Българите станаха шампиони във възрастите от 10 до 14 години.

Два златни медала за Академик София от Балканиадата по естетическа групова гимнастика
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Отборите на Академик София завоюваха два златни медала от Балканиадата по естетическа групова гимнастика, която се проведе в Кишинев (Молдова).

Шампиони станаха Академик във възрастите 10-12 и 12-14 години с треньори Десислава Минева и Светослава Иванова.

Съдии за България на шампионата бяха Елена Дукова, Карина Нейкова и Станислава Алексиева-Пандова.

На Балканиадата участваха близо 50 отбора във всички възрасти от Молдова, България, Украйна и Турция.

#Балканиада по естетическа групова гимнастика в Кишинев

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