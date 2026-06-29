Два златни медала за Академик София от Балканиадата по естетическа групова гимнастика

Отборите на Академик София завоюваха два златни медала от Балканиадата по естетическа групова гимнастика, която се проведе в Кишинев (Молдова).

Шампиони станаха Академик във възрастите 10-12 и 12-14 години с треньори Десислава Минева и Светослава Иванова.

Съдии за България на шампионата бяха Елена Дукова, Карина Нейкова и Станислава Алексиева-Пандова.

На Балканиадата участваха близо 50 отбора във всички възрасти от Молдова, България, Украйна и Турция.