Общо два рекорда паднаха в 100-километровата обиколка на Витоша

Още един рекорд бе счупен в 100-километровата Обиколка на Витоша. Мария Николова пробяга разстоянието за 8.48:14 часа и така подобри с над 8 минути своето досегашно върхово постижение за да триумфира за рекордния осми път при дамите в ултрамаратона. За значението на нейното постижение говори фактът, че тя бягаше с темпото на мъжете и финишира с пето време от всички участници.

Мария пое лидерството още от старта и методично увеличаваше преднината си пред своите съпернички, за да стигне тя накрая над час и половина. Преди две години Николова стана първата жена в историята обиколила с бягане Витоша за време под 9 часа, днес го направи отново. Среброто заслужи Златка Вълчева с 10.27:34, а трета остана Теодора Петрова-Василева с 10.43:21 ч.

При мъжете най-бърз бе Пламен Пенов с 8.02:50 ч., с което прекъсна 5-годишната доминация на Христо Цветков.

След като преди 4 години бе втори, а през 2024 трети, сега той най-накрая записа името си сред шампионите и избухна в сълзи от щастие след финала. Пенов пое лидерството след 10 км и до края преднината му набъбна на близо 8 минути. Втори финишира Стилиян Аврамов с 8.10:29, а бронзът бе за Евгений Попов с 8.29:13 ч. Победният резултат на Пенов е с час и шест минути след феноменалния рекорд на Христо Цветков, финиширал миналото лято за 6.56:40 ч. и станал първият в историята обиколил планината под 7 часа. Христо обаче днес бе в ролята единствено на пейсмейкър.

При „гладиаторите“ в дуатлона, които вчера обиколиха планината с велосипед, а днес направиха това отново, но с бягане, шампион след 200 км е Тодор Ангелов с общо време 15.52,40 ч, пред Марин Кръстев 16.07:11, трети финишира Даниел Доникян с 16.29:43 ч. При дамите триумфира Юлияна Стоянова с общо време 26.29:23 ч. Рекордьори в дуатлона са: Андриан Кърпаров, първият с две обиколки за един уикенд под 13 часа – 12.58:56 ч. (4.15:59 с велосипеда и 8.42:57 ч с бягане) от 2025 г. и Лили Ангелова – 16.25:34 ч. (5.39:41 и 10.45:57) от 2019 г.

По-рано през уикенда, в събота сутринта за първи път в историята жена обиколи Витоша под 5 часа с велосипед. Йоана Вълканова не спира да чупи рекордите и да изумява с феноменалните си постижения. След като на 12 години бе вицешампионка през 2020 г. и следващото лято стана най-младата с победа на 13-годишна възраст, вчера тя грабна трето поредно и общо четвърто злато преди да навърши 19 години.

Тийнейджърката защити титлата си като финишира за рекордните 4.48:27 ч и така подобри с цели 15 минути собственото си върхово постижение от миналото лято. Вълканова тръгна мощно още в началото и след 10-ия км вече водеше с 3 мин на Христина Каципиду, след което методично увеличаваше преднината за крайните над 15 минути аванс на финала. Христина също завърши с време под предишния рекорд като финишира за 5.03:27 ч и за втора поредна година стана вицешампионка. Бронзът бе за украинката Елена Добраница с 5.09:53 ч.

Много по-оспорвано премина състезанието при велосипедистите. Виктор Енев и Борислав Хаджистоянов караха заедно до 90-ия километър, след което Виктор увеличи темпото и това му осигури победата с време 3.52:27 ч., на 6 мин след рекорда на трасето.

Това е трета титла за 22-годишния Енев, който бе шампион през 2023 г и през 2024 г, когато финишира с еднакво време с Лъчезар Ангелов. Сега Хаджистоянов стана за втора поредна година вицешампион, този път с време 3.53:46 ч., само на 80 секунди след победителя. Трети остана Димитър Михайлов с 4.05:36 ч.

Обиколката на Витоша се провежда това лято за 43-и път. Рекордните 3440 са общо участниците в емблематичното двудневно състезание, което и този път е част от инициатива „София – европейска столица на спорта“. От тях 2000 са велосипедисти, 1300 бегачи и 140 дуатлонисти.