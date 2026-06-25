Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра

Двама младежи - на 16 и 17 години, загинаха в тежка катастрофа край Мездра. Пътният инцидент е станал днес малко преди 18.00 ч.

След завой шофьор на лек автомобил, идвайки от Мездра, изгубил контрол над превозното средство, навлязъл в насрещното движение и връхлетял върху мотопед, с който се движили 17-годишно момче и 16-годишно момиче.

Младежите са загинали на място. От силния удар тялото на момичето е изхвърчало на около 4 м.

Шофьорът на колата е на 21 години, има книжка от 5 месеца. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

По непотвърдена информация катастрофата е следствие на несъобразена скорост, с която се движел лекия автомобил.