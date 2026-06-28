Близо 300 любители на бягането, колоезденето и триатлона се включиха в тринадесетото издание на Лудогорския маратон край Разград

Близо 300 любители на бягането, колоезденето и триатлона от цялата страна се включиха в тринадесетото издание на Лудогорския маратон. Организираното от клуба за приключенски спортове „Зелена стъпка“ спортно събитие се състоя в местността „Пчелина“ край Разград. Триатлонците започнаха състезанието с плуване от плажа на язовир "Пчелина 2", след което продължиха с колоездене и бягане по определените трасета. Стартът и финалът за бегачите, колоездачите и дуатлонистите беше на поляната с игрищата.

Председателят на клуб „Зелена стъпка“ Цоньо Пенев каза, че през тази година дистанциите са били леко съкратени и се е наложила промяна на датата на провеждане. Той посочи, че трасето преминава изцяло през горски терен, далеч от урбанизираната среда, като предлага прохлада и възможност състезателите да се насладят на природата. По думите му обаче подготовката изисква сериозна работа заради буйно израсналата през сезона растителност.

За призьорите, класирани на първите три места във всяка категория, имаше медали и предметни награди, осигурени от организаторите и спонсорите. Отличията на част от победителите връчи зам.-кметът на Община Разград Зорница Евгениева.

В бягането на 11 километра при мъжете победител стана Румен Стаматов с време 00:47:35 минути, следван от Калоян Николов и Георги Тодоров. При жените първа финишира Василка Атанасова с резултат 00:58:08 минути. След нея се наредиха Мария Асенова и Татяна Христова. В дисциплината стартираха и финишираха 64 състезатели.

На дистанцията от 25 километра при бегачите първото място спечели Николай Дончев с време 1:58:00 ч. Втори и трети се наредиха Ивайло Вълев и Ивелин Нейков. При жените най-бърза беше Атанаска Атанасова с 02:22:21 ч., следвана от Звезделина Вайс и Румяна Петкова. Дистанцията беше завършена от 52 състезатели.

В колоезденето на 25 километра победител стана Боби Тачев с време 1:21:51 ч. След него се класираха Илиян Лисеа и Божидар Христов. При жените първото място зае Антонина Иванова време 01:41:10, пред Станислава Дочева и Севда Начева. От 18 стартирали участници 17 достигнаха до финала.

В дуатлона (25 км колоездене и 11 км бягане) победата спечели Виктор Симеонов, следван от Росен Бойчев и Стоян Стоянов. При жените първа завърши Мирела Йорданова, а след нея се наредиха Ивана Кирилова и Стефина Горчева. Всички 12 стартирали състезатели достигнаха финала.

В индивидуалния триатлон (1 км плуване, 27 км колоездене и 11 км бягане) първото място зае Иван Гръблев. Втори и трети останаха Григор Гроздев и Александър Семерджиев. При жените единствената финиширала състезателка беше Венцислава Цачева. В дисциплината стартираха и финишираха 13 участници.

В отборния триатлон победител стана тимът „Лудогорски писита“, а второто място зае отборът „Бързи, смели, сръчни“.

Цоньо Пенев отбеляза още, че Лудогорският маратон е едно от трите спортни събития, организирани от клуб „Зелена стъпка“, наред с „Камчийски пясъци“ и Via Pontica. Участниците във всяко от тях получават медали, които се съединяват в общ колекционерски комплект.

Като любопитен факт председателят на клуба посочи, че победителите в генералното класиране на триатлона тази година са състезатели във възрастовата група 45+. Според него това е доказателство, че възрастта не е пречка за високи спортни постижения.

„Когато човек е отговорен към здравето си и тренира рационално, може да бъде конкурентоспособен и на 50 години“, каза Пенев.

Лудогорският маратон се организира с подкрепата на доброволци, спонсори, Община Разград и по програмата на Министерството на младежта и спорта „Спортът – начин на живот“.