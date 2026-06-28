Шампионска титла и два сребърни медала за България от европейското първенство по сумо в Шотландия

Българин стана европейски шампион, а още двама от националите ни са вицешампиони от европейското първенство по сумо в Стърлинг, Шотландия.

Пресиян Михов спечели златен медал в категория до 77 кг при мъжете. Безапелационно, с четири победи - над Сондре Далсботен (Норвегия), Артьом Станильоха (Украйна), Даниел Мосиор (Полша) и Сабир Гараев (Украйна) във финала, той спечели европейската титла.

В същата категория Атанас Колев започна с победа над представител на домакините, след което бе победен от финалиста Гараев, а впоследствие съдийска грешка го лиши от борба за бронза, след като опонентът му във финалния репешаж Денис Жданович пристъпи очертанията на дохиото, но това остана незабелязано, а спрелият атаката си българин беше преметнат от поляка.

Пресиян Михов триумфира с европейската титла за втори път, след като стана номер 1 на Стария континент и през 2023-а. През 2024 и 2025 година той стигна до бронзови отличия.

На Евро 2026 в Стърлинг дебютантът на европейско първенство при мъжете Георги Аначков остана на крачка от златото. Той спечели сребърен медал за България в категория до 70 кг при мъжете. В първата борба Аначков надви Елрон Бретшнайдер (Германия), а след това победи Джейми Рей (Шотландия) и Хуберт Деборовски (Полша), за да стигне до финала. Там българинът отстъпи на Дмитро Михнюк (Украйна), но се поздрави със сребърно отличие в дебюта си при мъжете.

Станислава Атанасова стана европейски вицешампион в категория до 80 кг при жените. Тя достигна безапелационно до финала след победи над британката Леа Козенс и украинката Анна Лупу. Станислава отстъпи в борбата за златото срещу Дария Константинова (Украйна) и заслужи сребърен медал от Европейското първенство в Стърлинг.

Симеон Станкович стигна до борба за бронза на в категория до 115 кг при мъжете. Той отстъпи в борбата за медал срещу Марсел Гюрица (Унгария).

Михаил Мелехов беше устремен към медал от европейското първенство в Стърлинг, но отворена рана на главата спря похода му с лекарско решение преди финалния репешаж за мач за бронза в категория до 100 кг при мъжете.

Изкачвалите европейския връх Иван Благоев (до 100 кг) и Стилиан Иванов (до 92 кг.), както и многократният медалист от европейски първенства Виктор Костов (до 85 кг), шампион на България в абсолютна категория за 2026-а, и многократната медалистка при жените Михаела Христова (до 65 кг) не успяха да стигнат до отличията в Стърлинг.

Всички състезатели и треньори поздравиха медалистите от българския отбор. Националите ни бяха водени от треньорите Христо Христов и Николай Николов, а начело на българската делегация в Стърлинг беше президентът на Българската федерация по сумо Валери Николов.