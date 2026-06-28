Ай Огура триумфира в Гран При на Чехия в MotoGP за първи успех в кариерата си

Японецът Ай Огура от "Trackhouse Racing" спечели първото място в клас MotoGP за Гран При на Нидерландия по мотоциклетизъм на пистата Асен.

Той измина 26-е обиколки за 40:21.905 минути, изпреварвайки съотборника си Раул Фернандес в края на състезанието, за да осигури първата си победа в MotoGP и първата за японски пилот от 22 години насам.

Италианецът Марко Бедзеки с "Априля" катастрофира рано, губейки преднината си в шампионската надпревара. Фернандес завърши знаменателен ден за американския отбор, като се нареди втори на 2.004 секунди, осигурявайки първото двойно класиране на Trackhouse в Гран При.

Испанецът Хорхе Мартин с "Априля", който беше на полпозишън, водеше през по-голямата част от състезанието, но беше изпреварен от двамата пилоти на Trackhouse в последните обиколки и завърши трети с пасив от 3.512 секунди.

Резултатът изкачи Мартин на върха в класирането при пилотите. Той има актив от 193 точки. Марко Бедзеки се смъкна на втора позиция със 186 точки, а трети е Франческо Ди Джанантонио (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) със 177. Огура е на четвърто място със 168.

Марк Маркес беше подложен на натиск от съотборника си от "Дукати" Франческо Баная и Педро Акоста (KTM) в борбата за четвъртото място, преди Акоста да се оттегли поради проблем с дясната ръка в 13-ата обиколка. Баная имаше проблеми обиколка по-късно, а Маркес се смъкна зад Фабио Ди Джанантонио и брат му Алекс Маркес. Испанецът пресече финала на шестото място, но беше наказан с една позиция за излизане от границите на пистата в последната обиколка.

В Мoto2 най-бърз беше колумбиецът Давид Алонсо (CFMOTO Inde Aspar Team) с 35:33.175 точки. Той изпревари драматично в последния завой Мануел Гонсалес (Испания) с "Liqui Moli Dynavolt Intact GP" с 0.024. Трети се нареди Сена Агиус (Австралия) от "LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP" на 0.234.

В генералното класиране за сезона лидер със 185.5 точки продължава да е Мануел Гонсалес, който води с 57.5 пункта пред Исан Гевара (Испания, BLU CRU Pramac Yamaha). Тройката оформя Агиус със 123 точки актив, който води с точно 7 пред днешния победител Алонсо.

В Moto3 победител на състезанието е испанецът Масимо Килес (CFMOTO Gaviota Aspar Team) с 33:51.801 точки. За него това е шести успех в десет старта от началото на кампанията. Втори и трети са съответно Давид Алманса (Испания, Liqui Moly Dynavolt Intact GP) на 0.513 и Аспар Марко Морели (Аржентина, CFMOTO Gaviota Aspar Team) на 2.433 секунди.

Масимо Килес води в подреждането при пилотите в този клас с 211 точки, втори е испанецът Алваро Карпе (Red Bull KTM Ajo) със 121, който днес отпадна от надпреварата, а трети е Алманса със 109.

Следващият кръг от сезона е Гран При на Германия на 10-12 юли.