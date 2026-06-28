БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 03:47 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в...
Чете се за: 01:45 мин.
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
Цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ай Огура триумфира в Гран При на Чехия в MotoGP за първи успех в кариерата си

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Испанецът Хорхе Мартин оглави генералното класиране

Ай Огура триумфира в Гран При на Чехия в MotoGP за първи успех в кариерата си
Снимка: БТА
Слушай новината

Японецът Ай Огура от "Trackhouse Racing" спечели първото място в клас MotoGP за Гран При на Нидерландия по мотоциклетизъм на пистата Асен.

Той измина 26-е обиколки за 40:21.905 минути, изпреварвайки съотборника си Раул Фернандес в края на състезанието, за да осигури първата си победа в MotoGP и първата за японски пилот от 22 години насам.

Италианецът Марко Бедзеки с "Априля" катастрофира рано, губейки преднината си в шампионската надпревара. Фернандес завърши знаменателен ден за американския отбор, като се нареди втори на 2.004 секунди, осигурявайки първото двойно класиране на Trackhouse в Гран При.

Испанецът Хорхе Мартин с "Априля", който беше на полпозишън, водеше през по-голямата част от състезанието, но беше изпреварен от двамата пилоти на Trackhouse в последните обиколки и завърши трети с пасив от 3.512 секунди.

Резултатът изкачи Мартин на върха в класирането при пилотите. Той има актив от 193 точки. Марко Бедзеки се смъкна на втора позиция със 186 точки, а трети е Франческо Ди Джанантонио (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) със 177. Огура е на четвърто място със 168.

Марк Маркес беше подложен на натиск от съотборника си от "Дукати" Франческо Баная и Педро Акоста (KTM) в борбата за четвъртото място, преди Акоста да се оттегли поради проблем с дясната ръка в 13-ата обиколка. Баная имаше проблеми обиколка по-късно, а Маркес се смъкна зад Фабио Ди Джанантонио и брат му Алекс Маркес. Испанецът пресече финала на шестото място, но беше наказан с една позиция за излизане от границите на пистата в последната обиколка.

В Мoto2 най-бърз беше колумбиецът Давид Алонсо (CFMOTO Inde Aspar Team) с 35:33.175 точки. Той изпревари драматично в последния завой Мануел Гонсалес (Испания) с "Liqui Moli Dynavolt Intact GP" с 0.024. Трети се нареди Сена Агиус (Австралия) от "LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP" на 0.234.

В генералното класиране за сезона лидер със 185.5 точки продължава да е Мануел Гонсалес, който води с 57.5 пункта пред Исан Гевара (Испания, BLU CRU Pramac Yamaha). Тройката оформя Агиус със 123 точки актив, който води с точно 7 пред днешния победител Алонсо.

В Moto3 победител на състезанието е испанецът Масимо Килес (CFMOTO Gaviota Aspar Team) с 33:51.801 точки. За него това е шести успех в десет старта от началото на кампанията. Втори и трети са съответно Давид Алманса (Испания, Liqui Moly Dynavolt Intact GP) на 0.513 и Аспар Марко Морели (Аржентина, CFMOTO Gaviota Aspar Team) на 2.433 секунди.

Масимо Килес води в подреждането при пилотите в този клас с 211 точки, втори е испанецът Алваро Карпе (Red Bull KTM Ajo) със 121, който днес отпадна от надпреварата, а трети е Алманса със 109.

Следващият кръг от сезона е Гран При на Германия на 10-12 юли.

#Ай Огура #Хорхе Мартин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
2
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино?
3
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде...
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море – анализ на пробите
4
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море –...
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
5
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...
Протест срещу бюджета в столицата
6
Протест срещу бюджета в столицата

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Моторни спортове

Себастиан Ожие спечели рали Акрополис
Себастиан Ожие спечели рали Акрополис
БНТ 3 излъчва автомобилното състезание 24 часа на Спа БНТ 3 излъчва автомобилното състезание 24 часа на Спа
Чете се за: 00:30 мин.
Тиери Нювил продължава да държи лидерството на Рали Акрополис Тиери Нювил продължава да държи лидерството на Рали Акрополис
Чете се за: 01:35 мин.
Тиери Нювил запази лидерството си на Рали Акрополис, Ожие остава в битката за победата Тиери Нювил запази лидерството си на Рали Акрополис, Ожие остава в битката за победата
Чете се за: 01:55 мин.
Себастиен Ожие води след първия етап на Рали Акрополис Себастиен Ожие води след първия етап на Рали Акрополис
Чете се за: 02:07 мин.
Елфин Еванс влиза като лидер в битката за победата на Рали Акрополис Елфин Еванс влиза като лидер в битката за победата на Рали Акрополис
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за скачане с парашут
Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37° Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37°
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово 18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
100 животни бяха спасени от голям пожар в стопански двор в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бойко Борисов с критика към бюджета на кабинета "Радев"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ