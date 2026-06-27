БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
11154
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Появи се и кадър, за който се твърди, че е заснет от толкамерите минути преди фаталния сблъсък

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тежката катастрофа на магистрала "Тракия", при която загинаха две деца и бащата на едното от тях, продължава да поражда въпроси за причините, довели до трагедията. Днес се появи кадър, за който се твърди, че е заснет от толкамерите минути преди фаталния сблъсък. На него се вижда шофьорът на камиона с телефон в едната ръка и чаша в другата. Снимката беше публикувана в социалните мрежи от бащата на загиналата 12-годишна Сияна Николай Попов.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ не потвърдиха за "По света и у нас" автентичността на снимката. По информация на източници на "По света и у нас", обаче кадърът е заснет около 50 километра преди мястото на удара.

Междувременно разследването продължава. Към този момент няма експертиза, която да потвърждава твърдението на шофьора, че причината за катастрофата е спукана предна лява гума на камиона. Няма и данни шофьорът да е заспал зад волана.

До момента е известно, че тежкотоварният автомобил се е движел с разрешената скорост от 90 км/ч в активната лента. Предстои назначените експертизи да изяснят защо камионът е преминал през мантинелата и е навлязъл в насрещното платно. Знае се обаче със сигурност, че 53-годишният шофьор Енчо Денев преди две години е участвал в друга катастрофа на автомагистрала „Тракия“ и има 20 глоби за нарушения на пътя.

При катастрофата загинаха две 9-годишни деца от футболен клуб „Славия“ и бащата на едното от тях. Пострадалият треньор вече е изписан за домашно лечение, а неговата 49-годишна съпруга остава в критично състояние с опасност за живота в болница в Пловдив.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

#снимка на шофьора #Николай Попов # АМ "Тракия" #тежка катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи плакет от ORF на конкурса "Евровизия 2026"
1
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи плакет от ORF...
Шофьор загина при катастрофа по пътя между две харманлийски села
2
Шофьор загина при катастрофа по пътя между две харманлийски села
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
3
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела
4
Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела
България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във втората седмица на Лигата на нациите
5
България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във...
Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския затвор
6
Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
5
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Регионални

Спасиха щъркелче, увиснало от гнездото си в кубратското село Звънарци
Спасиха щъркелче, увиснало от гнездото си в кубратското село Звънарци
Проверяват сигнал за хранително натравяне на деца по време на футболен турнир в Пампорово Проверяват сигнал за хранително натравяне на деца по време на футболен турнир в Пампорово
Чете се за: 01:30 мин.
Заловиха над половин килограм фентанил на АМ „Тракия“ край Пловдив Заловиха над половин килограм фентанил на АМ „Тракия“ край Пловдив
Чете се за: 00:42 мин.
Протестиращи в Габрово настояха за повече сигурност и справедливост след побоя от 19 юни Протестиращи в Габрово настояха за повече сигурност и справедливост след побоя от 19 юни
Чете се за: 02:55 мин.
Ниски изкупни цени и високи разходи: Черешопроизводители в Кюстендил с труден сезон Ниски изкупни цени и високи разходи: Черешопроизводители в Кюстендил с труден сезон
Чете се за: 02:12 мин.
"Варненско лято": 100 години от най-стария музикален фестивал у нас "Варненско лято": 100 години от най-стария музикален фестивал у нас
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Нови студентски протести организират в Сърбия с призив за предсрочни парламентарни избори Нови студентски протести организират в Сърбия с призив за предсрочни парламентарни избори
Чете се за: 01:05 мин.
По света
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино? България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
„Любител на екстремното шофиране“: 21-годишният, убил...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море - анализ на...
Чете се за: 12:45 мин.
У нас
БАБХ спря близо 5 тона храни при проверки в страната
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ