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Шефът на ВиК-Несебър и заместникът му арестувани за подкуп от 7 - 9 хиляди евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 01:55 мин.
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арестуваха началника вик несебър неговия заместник акция слънчев бряг
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Между 7 и 9 хиляди евро подкуп е взел началникът на ВиК-Несебър, който беше задържан, заедно със заместника си, снощи при специализирана полицейска операция. Това научи „По света и у нас“ от свои източници.

Арестите бяха извършени на главния път между село Кошарица и курортния комплекс "Слънчев бряг". Според неофициална информация поисканата сума е била, за да бъде присъединен имот във вилната зона там към ВиК мрежата. Засега от МВР и прокуратурата отказват коментар.

От ВиК-Бургас излязоха с позиция, че остро осъждат всякакъв тип корупционно поведение и се дистанцират от подобни деяния, извършени от техни служители. Уверяват, че ще бъдат взети необходимите мерки след приключване на разследването.

До късно снощи в сградата на несебърския клон на ВиК се извършваха претърсвания и изземвания на документи.

Лефтер Лефтеров, служител във ВиК-Несебър: „Нищо не знам аз.

-БНТ: Но сте служител на Вик?

– Да, тук съм пазач, диспечер. Ама не знам дойдоха тука и…

-БНТ: Какво правят?

– Претърсват нещо там.

-БНТ: А директорът къде е ?

– Там е, вътре е.

-БНТ: Той задържан ли е?

– О, не мога да ви кажа, не знам."

#ВиК Несебър #взет подкуп #арест

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