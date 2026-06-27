БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обвиненият за катастрофата с две загинали деца край...
Чете се за: 02:40 мин.
Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на...
Чете се за: 01:20 мин.
Част от американските военни самолети отлетяха от...
Чете се за: 01:17 мин.
Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на...
Чете се за: 05:22 мин.
В разгара на летните отпуски – какво трябва да...
Чете се за: 02:30 мин.
Прокуратурата възложи цялостна проверка на пътя, където...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПРИМИРИЕТО МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Поредна размяна на удари - увеличава ли се напрежението по оста САЩ-Иран

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Запази

Неидентифициран снаряд е поразил днес танкер в Ормузкия проток

Снимка: БТА
Слушай новината

Отново напрежение в Близкия изток - обвиненията за нарушаване на меморандума между Съединените щати и Иран са взаимни. Неидентифициран снаряд е поразил днес танкер в Ормузкия проток.

От централното командване на въоръжените сили на Съединените щати съобщиха, че са поразени складове за дронове и радарни установки в Иран, като поясниха че ударите са отговор на действията на Ислямската република.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ: "Централното командване извърши удари срещу Иран на 26 юни като мощен отговор на вчерашното нападение срещу търговски кораб, преминаващ през Ормузкия проток... Неоправданата агресия срещу търговското корабоплаване от страна на иранските сили очевидно нарушава прекратяването на огъня."

Според Техеран, плавателният съд е бил атакуван, защото е използвал неразрешен маршрут през Ормузкия проток. Ирански медии разпространиха становище на иранското външно министерство, в което се казва, че действат в отговор на американската агресия.

"Министерството на външните работи осъди това, което се определя като явно нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад, и заяви: Ще защитаваме суверенитета, сигурността и националните интереси на страната с всички сили", коментира жена.

От иранската революционна гвардия обявиха, че са поразени американски военни позиции, без да дават подробности. Междувременно Бахрейн заяви, че е отразил иранска атака с дронове. По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в "глупаво нарушаване" на примирието, а по думите на вицепрезидента Джей Ди Ванс "Насилието ще бъде посрещнато с насилие". Междувременно Израел потвърди, че е нанесъл удари в Южен Ливан по цели на "Хизбула", въпреки, че вчера беше сключено поредното споразумение за прекратяване на огъня с Ливан. От "Хизбула" заявиха, че обвързването на изтеглянето на израелските военни с разоръжаването на групировката е прекрачване на "червена линия".

#примирието с Иран #меморандум #САЩ #удари

Водещи новини

Обвиненият за катастрофата с две загинали деца край Мездра остава в ареста
Обвиненият за катастрофата с две загинали деца край Мездра остава в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната - температури до 37 Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната - температури до 37
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския затвор Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския затвор
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Обстановката във Венецуела - властите ограничиха достъпа до щата Ла Гуайра Обстановката във Венецуела - властите ограничиха достъпа до щата Ла Гуайра
Чете се за: 02:07 мин.
Латинска Америка
Част от американските военни самолети отлетяха от столичното...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на енергийни...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
След акцията край Слънчев бряг: Разследването трябва да установи...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи плакет от ORF...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ