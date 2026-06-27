Поредна размяна на удари - увеличава ли се напрежението по оста САЩ-Иран

Отново напрежение в Близкия изток - обвиненията за нарушаване на меморандума между Съединените щати и Иран са взаимни. Неидентифициран снаряд е поразил днес танкер в Ормузкия проток.

От централното командване на въоръжените сили на Съединените щати съобщиха, че са поразени складове за дронове и радарни установки в Иран, като поясниха че ударите са отговор на действията на Ислямската република.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ: "Централното командване извърши удари срещу Иран на 26 юни като мощен отговор на вчерашното нападение срещу търговски кораб, преминаващ през Ормузкия проток... Неоправданата агресия срещу търговското корабоплаване от страна на иранските сили очевидно нарушава прекратяването на огъня."

Според Техеран, плавателният съд е бил атакуван, защото е използвал неразрешен маршрут през Ормузкия проток. Ирански медии разпространиха становище на иранското външно министерство, в което се казва, че действат в отговор на американската агресия.

"Министерството на външните работи осъди това, което се определя като явно нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад, и заяви: Ще защитаваме суверенитета, сигурността и националните интереси на страната с всички сили", коментира жена.

От иранската революционна гвардия обявиха, че са поразени американски военни позиции, без да дават подробности. Междувременно Бахрейн заяви, че е отразил иранска атака с дронове. По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в "глупаво нарушаване" на примирието, а по думите на вицепрезидента Джей Ди Ванс "Насилието ще бъде посрещнато с насилие". Междувременно Израел потвърди, че е нанесъл удари в Южен Ливан по цели на "Хизбула", въпреки, че вчера беше сключено поредното споразумение за прекратяване на огъня с Ливан. От "Хизбула" заявиха, че обвързването на изтеглянето на израелските военни с разоръжаването на групировката е прекрачване на "червена линия".