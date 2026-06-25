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След трагедията на АМ „Тракия“ - назначават експертиза на мантинелите

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Шофьорът, убил двете деца на Тракия, имал 20 нарушения и още инциденти на пътя, едно от които е било използване на мобилен телефон по време на шофиране. Тройна автотехническа експертиза трябва да отговори на въпроса каква е причината шофьорът да изгуби контрол и да разкъса мантинелите. Какво точно се е случило на магистралата трябва да покаже тройна автотехническа експертиза. Към момента няма данни за технически проблем при камиона, имало ли е спукана гума тепърва ще установят експерти. Машината се е движила с разрешените 90 км. в час в активната лента.

Живко Илиев - Окръжна прокуратура - Ямбол: „Експертите взеха множество обективни находки, ще дадат възможност включително за отговори по този въпрос. Има такива данни как е настъпило. Не мога да го коментирам в момента."

Отделна експертиза трябва да покаже дали мантинелите отговорят на стандартите.

Живко Илиев - Окръжна прокуратура - Ямбол: „Кога са поставени, как са поставени."

Шофьорът на камиона е имал общо 20 нарушения, сред които и участие в още два инцидента на пътя. През 2024 г. водачът е причинил катастрофа на магистрала „Тракия“.

старши комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР - Ямбол: „Където има ПТП с друго пострадало МПС причината е техническа неизправност."

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че при катастрофата има смущаващи обстоятелства и допълни, че очаква активни действия от страна на прокуратурата по производствата, свързани с пътните ремонти и изграждането на пътища.

Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи: „Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата за мен е недопустимо. Трябва да се събудят стопаните на пътя , в много отношения трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призовем към това със сигнални писма. Ако няма реакции ще преминем към сезиране на прокуратурата."

Демерджиев обясни, че в момента са набелязани конкретни мерки към всеки един рисков участък и апелира „Пътната агенция“ да предприеме спешни действия. Според вътрешния министър в началото на летния сезон се извършват безотговорно ремонти. Разпоредена е и проверка на Фонд пътна безопасност. Междувременно 49-годишната жена, пострадала при жестоката катастрофа, беше транспортирана с хеликоптер до болницата в Пловдив, където лекарите продължават да се борят за живота й. Решението за преместването ѝ от ямболската болница беше взето от екип от реаниматори и специалисти от въздушната медицинска линейка.

д-р Георги Манчев - МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол: „Състоянието на пациентката беше стабилизирано до степен да позволява транспорт. Продължава все още да е тежко."

Шофьорът на камиона е обвинен за нарушаване на правилата за движение по пътищата, довело до смъртта на две или повече лица, за което се предвижда наказание от 5 до 20 години затвор.

#назначена експертиза #мантинелите #автомагистрала Тракия #трагедия

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