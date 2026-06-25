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Срещата Тръмп-Рюте: Успяха ли да намалят напрежението преди срещата в Анкара?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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В опит да намали напрежението между Вашингтон и партньорите му от НАТО, генералният секретар на Алианса Марк Рюте се срещна с президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Разговора в Белия дом се състоя на фона на разногласията около войната с Иран и заплахите на САЩ да изтеглят военни от Европа преди срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. Ако някой друг, а не аз беше президент на Съединените щати, нямаше да се срещне с вас днес, защото ни предадохте - с тези думи американският президент Доналд Тръмп посрещна генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Белия дом.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Просто искам лоялност, разбирате ли? Ние сме толкова лоялни към страните от НАТО. Винаги се бием за тях. Имаме хиляди войници из цяла Европа. И после искаме малко в замяна - леко подбутване, лека целувка. Не искаме много. А те казват: "Не, не можем да го направим."

Тръмп използва тази шеговита форма, за да изрази отново гнева си от нежеланието на съюзниците да подкрепят Вашингтон в конфликта в Близкия изток и да помогнат за отварянето на Ормузкия проток. Вече няколко пъти американският лидер нарече НАТО "хартиен тигър“. Хиляди американски самолети са излетели от бази в Европа по време на войната в Близкия Изток, контрира деликатно Рюте.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Все пак трябва да изразя леко несъгласие. Има основание за разочарование. Абсолютно. Но моят аргумент е следният: Това са изолирани случаи. Нека погледнем цялостната картина. Вземете например Германия – от първия ден тя изпълни поетите си ангажименти. Става дума за ангажименти, свързани с технологии, за двустранни ангажименти, които тези страни са поели спрямо САЩ.“

Рюте се опита да потуши гнева на Тръмп с множество комплименти за приноса на Вашингтон в Алианса под негово ръководство, както и с таблици за разходите за отбрана на страните-членки. Но беше прекъсван неколкократно от Тръмп, който не пропусна да постави ребром и друг важен въпрос - поетият на срещата в Хага ангажимент от страните-членки да започнат да отделят по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Големият въпрос е дали плащат тези 5 процента? Преди шест месеца, когато бяхме заедно, се съгласиха да плащат 5%. И в повечето случаи не плащат."

Съюзниците са изправени пред безпрецедентен натиск от САЩ преди срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, заради заплахите на Тръмп, че може да изтегли хиляди американски военни от бази в Европа - действие, което би застрашило бъдещето на Алианса.

#в Анкара # Доналд Тръмп #Марк Рюте #напрежение #среща

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