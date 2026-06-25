Гореща вълна се задава към България, до 38° във вторник

В следобедните часове ще остане слънчево над по-голямата част от страната. На места, главно в планинските райони и в източната половина от страната, ще превали и прегърми.

Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33°, в София – около 28°, а по Черноморието – между 25 и 28°.

Вятърът ще е слаб, по Черноморието – умерен от изток, а по северното крайбрежие – от север-североизток.

Предимно слънчево ще бъде и утре, но следобед отново ще има райони с валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат по-високи от днес – между 30 и 35°, в София – около 31°. Ще духа слаб североизточен вятър.

Слънчево ще бъде и по морския бряг, със слаб вятър и максимални температури между 28 и 31°.

Температурата на морската вода е около 24°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще духа слаб до умерен североизточен вятър. И там ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня на места ще превали и прегърми.

Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 18° на Мальовица и Алеко до 22° в Боровец.

През следващите дни повишението на температурите ще продължи и в началото на новата седмица в почти цялата страна ще бъде много горещо.

До понеделник ще бъде предимно слънчево с малка вероятност за валежи. Във вторник, когато в повечето райони се очакват опасно високи максимални температури – между 33 и 38°, отново ще има следобедни валежи и гръмотевична дейност, главно в Западна България.