БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
Назначават експертиза на мантинелите на АМ...
Чете се за: 02:45 мин.
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...
Чете се за: 05:22 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гореща вълна се задава към България, до 38° във вторник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове ще остане слънчево над по-голямата част от страната. На места, главно в планинските райони и в източната половина от страната, ще превали и прегърми.

Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33°, в София – около 28°, а по Черноморието – между 25 и 28°.

Вятърът ще е слаб, по Черноморието – умерен от изток, а по северното крайбрежие – от север-североизток.

Предимно слънчево ще бъде и утре, но следобед отново ще има райони с валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат по-високи от днес – между 30 и 35°, в София – около 31°. Ще духа слаб североизточен вятър.

Слънчево ще бъде и по морския бряг, със слаб вятър и максимални температури между 28 и 31°.

Температурата на морската вода е около 24°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще духа слаб до умерен североизточен вятър. И там ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня на места ще превали и прегърми.

Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 18° на Мальовица и Алеко до 22° в Боровец.

През следващите дни повишението на температурите ще продължи и в началото на новата седмица в почти цялата страна ще бъде много горещо.

До понеделник ще бъде предимно слънчево с малка вероятност за валежи. Във вторник, когато в повечето райони се очакват опасно високи максимални температури – между 33 и 38°, отново ще има следобедни валежи и гръмотевична дейност, главно в Западна България.

#38° #времето #гореща вълна #прогноза за времето #България #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
3
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
4
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
6
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
6
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...

Още от: Времето

Слънчево време с изолирани следобедни превалявания ще е времето в четвъртък
Слънчево време с изолирани следобедни превалявания ще е времето в четвъртък
Очаква ни горещо време и в началото на новата седмица Очаква ни горещо време и в началото на новата седмица
Чете се за: 02:45 мин.
Жълт код за гръмотевични бури и интензивни валежи в почти цяла България днес Жълт код за гръмотевични бури и интензивни валежи в почти цяла България днес
Чете се за: 02:10 мин.
Опасно време в сряда: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури Опасно време в сряда: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури
Чете се за: 01:55 мин.
Предупреждение за интензивни валежи и гръмотевични бури в много райони на страната Предупреждение за интензивни валежи и гръмотевични бури в много райони на страната
Чете се за: 01:45 мин.
Опасност от интензивни валежи в следобедните часове на много места в страната Опасност от интензивни валежи в следобедните часове на много места в страната
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия"
Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Назначават експертиза на мантинелите на АМ "Тракия" след тежката катастрофа, отнела живота на трима души Назначават експертиза на мантинелите на АМ "Тракия" след тежката катастрофа, отнела живота на трима души
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След мощните трусове във Венецуела: Десетки жертви и стотици ранени, обявено е извънредно положение След мощните трусове във Венецуела: Десетки жертви и стотици ранени, обявено е извънредно положение
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Гореща вълна се задава към България, до 38° във вторник Гореща вълна се задава към България, до 38° във вторник
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Срещу гонките в Дупница: Затягат контрола на пътя с нови камери и...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ