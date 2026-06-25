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Остри политически реакции в парламента за проектобюджет 2026

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Ден, след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, се чуха остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание.

Още в самото начало на днешния пленарен ден от парламентарната трибуна председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов защити параметрите в план-сметката на държавата с аргумента, че дефицитът не може да бъде 3%, нито да бъде изтеглян по-малък дълг, тъй като такова е наследството от предишните управляващи. Отбеляза, че приходната част на бюджета няма да бъде гарантирана за сметка на трудещите се хора, нито за сметка на бизнеса, тъй като на тях се разчита за икономическия растеж на държавата – нещо, което е неглижирано при предишни правителства.

Естествено, опозицията не се съгласи с нито един от аргументите. От ГЕРБ припомниха, че техния проектобюджет по времето на кабинета "Желязков" е бил 3%, покрил е Маастрихтските критерии, но въпреки това кабинетът е бил свален с протести и призоваха спешно управляващите да коригират разчетите. От "Демократична България" се възмутиха, че нито една от техните десни мерки не е намерила място в план-сметката на управляващите, а от "Възраждане" казаха, че сега е моментът за тежките реформи.

Петър Витанов, ПГ на "Прогресивна България": "Предходните управления натрупаха огромни финансови ангажименти през 2024 и 2025 г., оставяйки бомби със закъснители в държавните финанси. Предлагаме бюджет с дефицит от 5,7%, но нека обществото знае и още нещо – когато предложим предвидената европейска дерогация за разходите за отбрана, реалният дефицит ще спадне под 5%. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи."

Теменужка Петкова, ПГ на ГЕРБ-СДС: "Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Приходите са почти същите като тези заложени в проекта на бюджет за 2026 г. на кабинета "Желязков". Ако погледнете разходите обаче ще видите, че те са 2 млрд. повече спрямо проекта на кабинета "Желязков". Проектът, който бяхме предложили беше с дефицит до 3%, а кабинета "Радев" предлага дефицит от 5,7% от БВП."

Ивайло Мирчев, ПГ на ДБ: "Ние настояваме финансовия министър да го изтегли и да го преработи до 3% бюджетен дефицит без допълнителни разходи, защото в този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошото – той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро."

Димо Дренчев, ПГ на "Възраждане": "Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога – виждаме, че реформи няма да има никога."

снимки: БТА

До този момент все още проектобюджетът не е коментиран от "Продължаваме Промяната" и ДПС.

Вижте прякото включване на Николай Минков от Народното събрание

#бюджет 2026 г. #52-рото Народно събрание #политически рекации #проектобюджет 2026 #новини в Метрото

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