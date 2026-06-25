Представиха специална колекция фланелки за кучета на Мондиал 2026

Кучетата вече влизат в света на футбола заедно със своите стопани и то със специална колекция фланелки за Мондиал 2026.

Казват, че кучето е най-добрият приятел на човека и когато се появи в живота ни, става част от нашето семейство. С годините четириногите домашни любимци до такава степен са неразделна част от нас, че много често правим всичко, за да живеят в удобство и лукс, за които мнозина биха завидели. А това отваря вратите и за множество иновативни маркетинг стратегии.

Със старта на Мондиал 2026 в Канада, Мексико и Съединените щати един от световните гиганти в производството на спортна екипировка представи нова серия фланелки за домашни любимци на четири национални отбора. Колекцията включва визии за пухкавите привърженици на Мексико, Колумбия, Аржентина и Япония, като дизайнът следва цветовете и стила на домакинските екипи на всяка от страните.

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