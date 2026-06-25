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Представиха специална колекция фланелки за кучета на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
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Спорт
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представиха специална колекция фланелки кучета мондиал 2026
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Кучетата вече влизат в света на футбола заедно със своите стопани и то със специална колекция фланелки за Мондиал 2026.

Казват, че кучето е най-добрият приятел на човека и когато се появи в живота ни, става част от нашето семейство. С годините четириногите домашни любимци до такава степен са неразделна част от нас, че много често правим всичко, за да живеят в удобство и лукс, за които мнозина биха завидели. А това отваря вратите и за множество иновативни маркетинг стратегии.

Със старта на Мондиал 2026 в Канада, Мексико и Съединените щати един от световните гиганти в производството на спортна екипировка представи нова серия фланелки за домашни любимци на четири национални отбора. Колекцията включва визии за пухкавите привърженици на Мексико, Колумбия, Аржентина и Япония, като дизайнът следва цветовете и стила на домакинските екипи на всяка от страните.

Вижте повече във видеото!

#Мондиал 2026

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