Тихите герои: 29 нови "Достойни българи" получиха признание за добрите си дела

За 23-та поредна година инициативата „Достойните българи“ отличи хора, чиито постъпки доказват, че доброто продължава да съществува въпреки ежедневния поток от тревожни новини. В тазгодишното издание бяха наградени 29 личности, а общността на отличените вече наближава 1000 души.

Кампанията на вестник „24 часа“ традиционно насочва вниманието към хора, които без да търсят популярност, помагат на други, спасяват животи, даряват надежда или променят съдби.

"През всичките тези години забелязваме нещо много интересно – огромното мнозинство от хората, които са направили нещо извънредно, необикновено, често искат да останат анонимни. Те казват: „Не съм го направил, за да ме показват по камерите, а защото ми идва отвътре. Именно това ги прави толкова ценни", коментира Юри Велев, първи заместник главен редактор на "24 часа".

По думите му инициативата е своеобразен противовес на негативните събития, които ежедневно попадат във фокуса на общественото внимание.

"Като журналисти непрекъснато се сблъскваме с истории за насилие, зло, убийства, катастрофи. Затова, когато видим човек, който е помогнал, не подминал, спасил е някого или е направил добро без корист, смятаме, че той заслужава да бъде показан. Всички имаме нужда от тези истории. Такива примери са полезни за всички нас", подчерта Велев.

Сред тазгодишните отличени е и журналистът от БНТ Мая Димитрова, която получи признание за документалните филми "Основание за безпокойство" и "Архитекти на хаоса". И двата проекта поставят важни обществени въпроси и търсят отговори за процесите, които променят българското общество.

"Трудно е да се даде категоричен отговор на въпроса защо се случват определени процеси в обществото. Важното е да продължаваме да търсим тези отговори и да се опитваме да разберем как можем да станем по-добри като общество", каза Мая Димитрова.

Според нея историите на достойните българи са ориентир за ценностите, които трябва да следваме.

"Тези хора са истински пример. Когато журналистите застават до тях и разказват историите им, това е и напомняне за нашата отговорност към обществото. Понякога се чувстваме малки пред мащаба на тяхната смелост и човечност", сподели тя.

Димитрова е категорична, че журналистиката остава професия с ясно обществено предназначение.

"Журналистиката е мисия. Нашата работа е да показваме проблемите, които заслужават внимание, да задаваме въпроси и да помагаме на обществото да се саморегулира", подчерта журналистът от БНТ.

През годините инициативата "Достойните българи" е отличила стотици хора – учители, лекари, пожарникари, полицаи, ученици, доброволци и дарители. Общото между тях е, че поставят чуждото добро пред собственото удобство и доказват, че човечността има много лица.

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