БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тихите герои: 29 нови "Достойни българи" получиха признание за добрите си дела

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази

Журналистът от БНТ Мая Димитрова е след отличените

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За 23-та поредна година инициативата „Достойните българи“ отличи хора, чиито постъпки доказват, че доброто продължава да съществува въпреки ежедневния поток от тревожни новини. В тазгодишното издание бяха наградени 29 личности, а общността на отличените вече наближава 1000 души.

Кампанията на вестник „24 часа“ традиционно насочва вниманието към хора, които без да търсят популярност, помагат на други, спасяват животи, даряват надежда или променят съдби.

"През всичките тези години забелязваме нещо много интересно – огромното мнозинство от хората, които са направили нещо извънредно, необикновено, често искат да останат анонимни. Те казват: „Не съм го направил, за да ме показват по камерите, а защото ми идва отвътре. Именно това ги прави толкова ценни", коментира Юри Велев, първи заместник главен редактор на "24 часа".

По думите му инициативата е своеобразен противовес на негативните събития, които ежедневно попадат във фокуса на общественото внимание.

"Като журналисти непрекъснато се сблъскваме с истории за насилие, зло, убийства, катастрофи. Затова, когато видим човек, който е помогнал, не подминал, спасил е някого или е направил добро без корист, смятаме, че той заслужава да бъде показан. Всички имаме нужда от тези истории. Такива примери са полезни за всички нас", подчерта Велев.

Сред тазгодишните отличени е и журналистът от БНТ Мая Димитрова, която получи признание за документалните филми "Основание за безпокойство" и "Архитекти на хаоса". И двата проекта поставят важни обществени въпроси и търсят отговори за процесите, които променят българското общество.

"Трудно е да се даде категоричен отговор на въпроса защо се случват определени процеси в обществото. Важното е да продължаваме да търсим тези отговори и да се опитваме да разберем как можем да станем по-добри като общество", каза Мая Димитрова.

Според нея историите на достойните българи са ориентир за ценностите, които трябва да следваме.

"Тези хора са истински пример. Когато журналистите застават до тях и разказват историите им, това е и напомняне за нашата отговорност към обществото. Понякога се чувстваме малки пред мащаба на тяхната смелост и човечност", сподели тя.

Димитрова е категорична, че журналистиката остава професия с ясно обществено предназначение.

"Журналистиката е мисия. Нашата работа е да показваме проблемите, които заслужават внимание, да задаваме въпроси и да помагаме на обществото да се саморегулира", подчерта журналистът от БНТ.

През годините инициативата "Достойните българи" е отличила стотици хора – учители, лекари, пожарникари, полицаи, ученици, доброволци и дарители. Общото между тях е, че поставят чуждото добро пред собственото удобство и доказват, че човечността има много лица.

Вижте целия разговор във видеото

#29 нови личности #24 часа #достойни българи #класация

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
3
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
4
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
5
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар
6
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
6
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден

Още от: Общество

Климатолог: Живеем в по-топъл свят, а горещите вълни в България ще стават все по-чести
Климатолог: Живеем в по-топъл свят, а горещите вълни в България ще стават все по-чести
Спор за осигуровките на държавните служители - ще се отразят ли промените върху реалните доходи? Спор за осигуровките на държавните служители - ще се отразят ли промените върху реалните доходи?
Чете се за: 03:55 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия" Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:12 мин.
От учебната стая до Космоса: 12-годишният Александър с първи стъпки към мечтата си От учебната стая до Космоса: 12-годишният Александър с първи стъпки към мечтата си
Чете се за: 03:20 мин.
Проектобюджетите на НЗОК и НОИ влизат за обсъждане в надзорните съвети Проектобюджетите на НЗОК и НОИ влизат за обсъждане в надзорните съвети
Чете се за: 01:17 мин.
„Достойните българи“: Отличие получи журналистът от БНТ Мая Димитрова (СНИМКИ) „Достойните българи“: Отличие получи журналистът от БНТ Мая Димитрова (СНИМКИ)
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Полша е домакин на годишната конференция за възстановяването на Украйна, премиерът Радев ще участва Полша е домакин на годишната конференция за възстановяването на Украйна, премиерът Радев ще участва
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия" Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
На 35 ключови кръстовища в София ще работят новите камери с изкуствен интелект На 35 ключови кръстовища в София ще работят новите камери с изкуствен интелект
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Проектобюджетите на НЗОК и НОИ влизат за обсъждане в надзорните съвети
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: Промените в Закона за съдебната власт влизат за...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Невиждани горещини в Западна Европа: Влакове спират, а училища...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Тихите герои: 29 нови "Достойни българи" получиха...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ