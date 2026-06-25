На 35 ключови кръстовища в София ще работят новите камери с изкуствен интелект

Столичната полиция засилва контрола по пътищата в разгара на летния сезон. Нов етап от специализираната акция за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм вече е в ход, а наред с традиционните проверки на терен, в София предстои да заработят и близо 200 нови камери с изкуствен интелект, които ще следят за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Въвеждането на новата технология е на финален етап и скоро камерите ще влязат в експлоатация.

Мерките се предприемат на фона на продължаващите тежки катастрофи в страната и тревожната статистика за нарушенията на пътя. Само за четири дни по време на последния етап от акцията служителите на „Пътна полиция“ са проверили близо 1750 водачи и над 1900 участници в движението.

„Установени са над 900 нарушения на Закона за движение по пътищата, за които са съставени 810 фиша и 90 акта. Наказани са и 33 пешохидци за неправилно пресичане. Нарушенията на скоростните режими са повече от 300 само за този период“, съобщи комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

Сред най-фрапиращите случаи е шофьор, засечен да се движи със 145 километра в час по булевард „България“ в София, където ограничението е 70 километра в час.

„Водачът беше установен и санкциониран в рамките на два дни. Наказанието включва отнемане на свидетелството за управление за три месеца, спиране на автомобила от движение за един месец, 500 евро глоба и отнемане на 18 контролни точки“, уточни Цурински.

По време на проверките са установени още 15 водачи, управлявали след употреба на алкохол и наркотични вещества, неправоспособни шофьори, както и случаи на нерегламентирани гонки и дрифт. Според полицията засиленият контрол вече дава резултат.

„Набелязали сме участъците, на които традиционно се провеждат гонки и дрифтове. Те се наблюдават както от полицейски екипи, така и с дронове. Изпраща се и жива сила. В резултат на тези мерки отчитаме спад в нерегламентираните гонки и дрифтове“, посочи комисарят.

Допълнителен инструмент в борбата с агресивното шофиране ще бъдат новите интелигентни камери, разположени по основните входно-изходни артерии на столицата. Те са част от националната интелигентна система за сигурност и ще покриват 35 ключови кръстовища.

Новата технология ще разпознава широк спектър от нарушения – движение без поставен предпазен колан, използване на мобилен телефон по време на шофиране, неправилно престрояване, рискови маневри и други действия, които създават предпоставки за катастрофи.

„Камерите са с изключително висока резолюция, улавят голяма гама от нарушения и работят както през деня, така и през нощта. Те ще следят за нарушения, които често водят до пътнотранспортни произшествия“, обясни Цурински.

Предвижда се системата да работи с висока степен на автоматизация, като установените нарушения да се обработват електронно, а санкциите да се издават без необходимост от допълнителна човешка намеса.

„Прилагаме принципа на нулева толерантност към нарушителите. Контролът ще бъде безкомпромисен, а целта е да освободим повече полицейски ресурс за работа на терен и превенция“, заяви комисар Мартин Цурински.

Проверки ще се извършват денонощно, като акцент ще бъдат превишената скорост, употребата на алкохол и наркотици, неправоспособните водачи и всички нарушения, които застрашават живота и здравето на участниците в движението.

От началото на годината до края на март в страната са установени над 685 000 случая на превишена скорост. Данните остават тревожни и показват, че наред с контрола, ключов фактор за безопасността по пътищата продължава да бъде личната отговорност на всеки водач.