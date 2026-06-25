Нощни патрули срещу пожари в Пловдив започват работа

Вечерни и нощни патрули започват работа в Пловдив като част от засилените мерки за превенция на пожари през летния сезон. Екипи на Общинска охрана, съвместно с представители на полицията, пожарната и общинските служби, ще следят рискови зони в града, за да предотвратяват инциденти, предизвикани от човешка небрежност, палене на отпадъци и нерегламентирани огньове.

Мярката се предприема на фона на очакваните високи температури и натрупания опит от миналогодишния летен сезон, когато в Пловдив възникнаха редица пожари в градска среда.

„Миналата година имахме доста кризисни моменти в Пловдив. Въз основа на този опит, съвместно с пожарната и общинските структури, набелязахме т.нар. горещи точки и създадохме организация те да бъдат постоянно обхождани“, заяви Ангел Славов, заместник-кмет по обществен ред и сигурност.

Сред най-рисковите райони са Гребната база, Младежкият хълм, тепетата и кварталите, в които през предходни години са регистрирани инциденти с палене на отпадъци и гуми. По думите на Славов именно превенцията остава най-ефективният инструмент срещу подобни нарушения.

„Решението е изцяло в превенцията. 24 сме на разположение и обхождаме рисковите места, за да не позволим подобни инциденти да се случват. Целта ни е да реагираме още преди да е възникнал проблем“, подчерта той.

Контролът ще бъде особено засилен през почивните дни и вечерните часове, когато рискът от възникване на пожари традиционно се увеличава. В акцията ще се включат и доброволци от формирование „Пловдив 112“, а координацията между институциите ще се осъществява в реално време.

От общината разчитат и на активността на гражданите, които могат своевременно да подават сигнали при забелязани нарушения или опасни ситуации.

„Имаме изградена много добра координация между всички институции – общински структури, полиция и пожарна безопасност. Разчитаме и на гражданите да бъдат активни и да подават сигнали навреме“, каза още заместник-кметът.

Патрулите ще работят през целия летен сезон, включително в малките часове на денонощието. Освен противопожарната превенция, екипите ще следят и за нарушения на обществения ред по време на многобройните културни и обществени събития в града.

За нарушителите са предвидени сериозни санкции. Глобите за физически лица могат да достигнат до 2500 евро, но според местната власт основната цел не е наказанието, а предотвратяването на инциденти.

„Нашата идея не е да стигаме до санкции. Искаме да предотвратяваме проблемите още в самото начало и да гарантираме безопасността на хората“, подчерта Ангел Славов.

С наближаването на най-горещите дни от лятото местната администрация уверява, че всички ангажирани институции остават в готовност за бърза реакция. Целта е Пловдив да избегне повторение на пожарите от миналото лято и да осигури спокойствие и сигурност за жителите и гостите на града.