Рекорден брой български плажове са с отличие "Син флаг" - какви са критериите?

С началото на активния летен сезон вниманието отново е насочено към българското Черноморие. Сред добрите новини тази година е рекордният брой плажове у нас, отличени с международния екологичен сертификат „Син флаг“. Общо 26 български плажа са носители на престижното отличие, а четири от тях се намират край Варна.

Сред отличените за четвърта поредна година е плажът под хижа „Черноморец“ – едно от по-малките, но и най-живописни кътчета по Северното Черноморие. Международният сертификат се присъжда на плажове, които покриват високи стандарти за качество на водата, чистота, безопасност и екологично управление.

„Критериите са водата да е чиста, плажът да е чист и добре поддържан. Освен това трябва да има достъпност за хора с увреждания, разделно събиране на отпадъците и грижа за околната среда. Още при създаването на плажа заложихме на екологични материали“, обясни Станко Стоянов, представител на концесионера.

По думите му сертификатът има реален ефект върху туристическия интерес. Все повече чуждестранни посетители избират дестинации именно според екологичните стандарти, които покриват.

„Често разговаряме с чуждестранни туристи, които са открили плажа именно чрез списъците на плажовете със „Син флаг“. Имали сме гости от Румъния, които споделят, че са дошли точно заради този сертификат“, посочи Стоянов.

Поддържането на високите стандарти изисква ежедневни усилия. Плажът се почиства както машинно, така и ръчно, а специално назначени служители се грижат за добрия му вид през целия сезон.

Според концесионера отличието е не само признание, но и оценка за положения труд.

„Това е признание за работата, която се върши ежедневно. Гордеем се със сертификата, защото той показва, че усилията ни за чистота и добра организация се оценяват на международно ниво“, каза още Станко Стоянов.

Въпреки че плажът е сравнително труднодостъпен и по-малък от големите курортни ивици край Варна, именно неговата естествена среда и спокойствие привличат посетителите. Концесионерът е категоричен, че и през следващите години ще кандидатства за отличието, като целта остава непроменена – плажът да бъде чист, подреден и привлекателен за туристите.

Добра новина за почиващите е и че наличието на сертификата не води до по-високи цени.

„Нашите цени остават същите като миналата година. „Син флаг“ не влияе върху стойността на услугите, които предлагаме“, подчерта Стоянов.

Тази година 26 български плажа покриват изискванията на международната програма „Син флаг“, което е знак за все по-високо качество на туристическата инфраструктура по родното Черноморие. Очакванията са през следващите години броят им да продължи да расте и да привлича още повече български и чуждестранни туристи.