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Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на шофьора на тир, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия"

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Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на шофьора на тир, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Снимка: БТА
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Очаква се да прокуратурата да повдигне обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жерти АМ „Тракия“. В момета той е задържан за 24 часа.

При трагедията загинаха трима души – две деца от школата на футболен клуб „Славия“ и бащата на едно от тях.

Други двама пътници от лекия автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигна след като камионът спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета президентът на "Славия" Венци Стефанов обяви едномесечен траур.

#трима загинали #шофьор на ТИР #тежка катастрофа #АМ "Тракия" #обвинение

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