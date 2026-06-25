Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на шофьора на тир, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Очаква се да прокуратурата да повдигне обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жерти АМ „Тракия“. В момета той е задържан за 24 часа.

При трагедията загинаха трима души – две деца от школата на футболен клуб „Славия“ и бащата на едно от тях.

Други двама пътници от лекия автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигна след като камионът спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета президентът на "Славия" Венци Стефанов обяви едномесечен траур.