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Шотландски мигранти зараждат футбола в Бразилия през XIX век

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Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
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Шотландия играе основна роля в популяризирането на футбола в страната.

шотландски мигранти зараждат футбола бразилия век
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Макар огромно разстояние да дели Шотландия и Бразилия, между двете държави има невероятна връзка, що се отнася до футбола. Шотландия има основна роля за зараждането на бразилския футбол. Проправянето на пътя за успехите на Селесао през втората половина на XX век е направено от шотландски мигранти. От години се спори кой е пренесъл футбола в Бразилия - Чарли Милър или Томас Донохиу?

Милър и Донохиу са шотландски преселници в Южна Америка в края на XIX век. Първият е считан за бащата на бразилския футбол, тъй като носи модерните правила и първата за онези времена съвременна топка, а другият се смята, че е организирал първия мач на бразилска територия. Чарлз Милър е син на Джон Милър, шотландски железопътен инженер, живял в Сао Пауло по това време. Първоначално Чарли е изпратен да учи в Саутхемптен, където се запалва по футбола. Дейност, която по време на викторианската епоха заразява младежта на Острова. През 90-те на XIX век Чарлз се завръща в Сао Пауо, носейки две футболни топки и набор от правила.

По същото време в Рио друг шотландец Томас Донохиу организира футболен турнир. Донохио, текстилен работник от Бъзби, пристига в квартала Банго в Рио, привлечен от тропическата култура и обширните бизнес възможности. Той също е голям фен на футбол и смятат, че година преди Милър е направил нещо революционно за времето си. Организира футболен турнир с пет отбора.

В началото на XX век друг шотландец Арчи МакЛий основава отбор от мигранти, Скотиш Уондърърс. В този период има нещо като национална селекция, най-добрите играят там. МакЛий въвежда шотландската тактика за къси скоростни подавания. Бразилците бързо възприемат това и то в последствие става основа за техните титли през 58-а, 62-а и 70-а.

Четвъртият шотландски визионер в нашия разказ се Джок Хамилтън. Първият професионален треньор в бразилския футбол.

Всички тези шотландци за част от генезиса на бразилската футболна магия. Бразилия имала славни успехи и в миналото с Ромарио, Роналдо, Пеле и Гаринча, както и апокалиптични крушения като това през 50-та от Уругвай и от Германия през 2014. Но повече от половин век Бразилия стои в човешкото съзнание като най-футболната нация в историята. И всичко започва с чистата идея на група шотландски имигранти да посеят този велик спорт в пределите на прекрасната южноамериканска страна.

Вижте целия обект във видеото.

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