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Очаква ни горещо време и в началото на новата седмица

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Все по-горещо ще бъде в близките дни и в началото на новата седмица в почти цялата страна се очакват опасно високи максимални температури. Ще вали и на все по-малко места. През нощта валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще намалее. В сутрешните часове утре на места видимостта ще е намалена, но през деня в по-голямата част от страната през целия ден ще бъде слънчево.

Следобедни превалявания и гръмотевици ще има в източната половина и в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 27° и 33°, в София - около 28°, на морския бряг - между 25° и 28°. Вятърът ще е слаб до умерен, с посока от изток-североизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево, с изолирани следобедни превалявания по северното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, по южното крайбрежие - с посока от изток. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е 23°-24°. Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево, с повече облаци през втората половина на деня, когато ще има валежи и гръмотевици.

Вятърът ще е умерен, от изток-североизток, а максималните температури в курортите - от 18° на Мальовица и Алеко до 22° на Боровец. Екстремно високи ще се задържат температурите и утре във Франция, но горещата вълна се разширява на изток и във все повече страни от Централна и Източна Европа, включително и в много райони от Балканите, утре е обявено предупреждение за опасно горещо време. Близки до обичайните ще останат температурите все още в източните и южните части от Балканите, където се очакват и превалявания. Валежи ще има в северозападните райони на Пиренейския полуостров, в Западна Франция и в крайните северни части от Великобритания.

У нас, в петък ще има следобедни валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България. През почивните дни ще бъде слънчево, с малка вероятност за превалявания само в планините. Температурите ще се повишават и в началото на новата седмица, максималните ще бъдат между 33° и 38°, а във все повече райони минималните няма да падат под 20°.

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