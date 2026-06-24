Среща на Е5 в Берлин: Подготовка на срещата на върха на НАТО през юли

Германският канцлер прие премиерите на Полша, Великобритания, Италия и френския президент в Берлин за координиране на позициите по предстоящата среща на върха на НАТО през юли в Турция.

Украйна остава силна, европейската подкрепа за нея не отслабва, изтъкна домакинът Фридрих Мерц. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте участва в срещата виртуално от Вашингтон, където по-късно тази вечер ще разговаря с американския президент Доналд Тръмп. Форумът в Берлин обединява петте европейски държави с най-високи разходи за отбрана. Форматът е платформа за неформален стратегически диалог в областта на сигурността.