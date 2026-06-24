Български екип създаде платформа за по-прецизни операции при рак на гърдата

Иновация в здравеопазването. Български онколог и IT специалист създадоха платформа с добавена реалност и 3D изображения за по-прецизни операции при рак на гърдата. Това не са кадри от фантастичен филм. А добавената реалност, която онкохирургът може да види през софтуерната платформа създадена от български екип.

Николай Попов, IT специалист: „Софтуерът работи на очила за смесена реалност. Може да се направи аналогия, че това е като рентгеново виждане за хирург. Понеже той вижда през тъканта на пациента.“

С очилата за добавена реалност в операционната онкохирургът може да наложи върху пациента изследванията от скенер или ядрено-магнитен резонанс правени преди операцията.

д-р Ваня Митова началник на отделение по хирургия на гърда УСБАЛО "проф. Иван Чернзоземски": „Така, че да знаем къде е точното място, където е бил туморът и да изрежем точно това място. Да намалим риска от рецидив на заболяването. Можем да видим в реално време нещо, което е съществувало преди 6 месеца с точност до 0.6 милиметра. Мога с гласова команда да променят това, което виждам.“

Платформата може да се използва като симулатор за обучение на хирурзи.

Николай Попов, IT специалист: „Максимално много грешки трябва да направят в симулиран свят, а не в истинския свят, но от друга страна и по време на самите операции да може да проследим инструментите и да навигираме хирурга." д-р Ваня Митова началник на отделение пт хирургия на гърда УСБАЛО "проф. Иван Чернзоземски": „Идеята беше да направим нещо, което да е супер иновативно и страшно полезно като съчетаем дигиталните решения и възможности с на практика човешкия фактор, който не можем да избегнем все още в медицината."

Без иновации преди близо година медицинската сестра Калина Кантарова е оперирана от рак на гърдата.

Калина Кантарова: „Сега се чувствам прекрасно ще кандидатствам живопис. Ако се открие навреме качество на живот, шанса за един пациент е по-голям."

Майката на Калина също е с онкологично заболяване от 7 години, а новите технологии в медицината й дават шанс за пълноценен живот.