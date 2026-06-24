Сенатът на САЩ одобри резолюция, ограничаваща правомощията на Доналд Тръмп

Политически шамар за Доналд Тръмп - контролираният от републиканците Сенат за първи път подкрепи резолюция за прекратяване на войната с Иран. Макар текстът да е със символичен характер, той е приеман като знак за нарастващите различия в собствения му лагер по отношение на непопулярния сред американските избиратели конфликт.

Контролираният от републиканците Сенат на Съединените щати за първи път подкрепи резолюция за прекратяване на войната с Иран. Макар текстът да е със символичен характер, той беше разчетен като политически шамар за президента Доналд Тръмп и отразява нарастващите различия в собствения му лагер по отношение на непопулярния сред американските избиратели конфликт. След десет опита, Сенатът най-после каза "не" на войната с Иран. С гласовете на четирима републиканци горната камара на Конгреса прие съвместната резолюция, която преди това беше одобрена от Камарата на представителите. Тя задължава Доналд Тръмп да изтегли американските сили от военните действия срещу Иран.

Чък Шумър, лидер на демократите в Сената: „Американският народ плати цената за историческата грешка на Тръмп в Иран. Тя ще остане в историята като една от най-лошите външнополитически инициативи, които Америка или която и да е друга държава някога е предприемала. Това е толкова нелепо, скъпоструващо и безсмислено - на практика Тръмп не постигна нито една от целите си."

Тръмп коментира, че резолцията ще затрудни работата му, но той ще я свърши по един или друг начин.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Иран е "на колене", готов да ни даде практически всичко, и за първи път от десетилетия изпитва огромно уважение към САЩ и техния президент - мен, а Сенатът реши да проведе неподходящо по време и безсмислено гласуване по Закона за военните правомощия, казвайки на най-големия спонсор на тероризма, че на САЩ не им харесва това, което му причинявам."

Съгласно Закона за военните правомощия от 1973 г. текстът не изисква подпис от Тръмп, както всички останали закони. Белият дом смята, че не е длъжен да се съобрази с решението. Гласуването обаче отразява нарастващото недоволство в Конгреса за разходите за войната, която разтърси световните енергийни пазари, но и създаде допълнително напрежение за американските избиратели, изправени пред затруднения заради инфлацията. Резолюцията означава и, че републиканците официално заемат позиция за конфликта, след като няколко съюзници на Тръмп изразиха тревога както по отношение на войната, така и спрямо споразумението, което Тръмп сключи с Иран за нейното прекратяване.

Ограничаването на правомощията на президента би могло да отслаби влиянието на Вашингтон, в момент когато се работи за окончателно споразумение с Техеран. На фона на продължаващите противоречия за параметрите на сделката, иранският главен преговарящ определи като стратегическа цел изтеглянето на чуждестранните сили от региона.

Мохамед Багер Галибаф, ирански главен преговарящ: „Меморандумът за разбирателство от Исламабад е декларация за поражението на Америка."

Според Доналд Тръмп Иран е уведомил САЩ, че не възнамерява да събира такси за преминаване през Ормузкия проток, въпреки че по-рано от Техеран дойде точно обратният сигнал. Въпроса ще обсъди държавният секретар Марко Рубио в рамките на обиколка в Персийския залив - деликатна мисия, която има за цел да успокои страните от региона за споразумението, с което трябва да бъде сложен край на войната в Иран.