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Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Снимка: Десислава Кулелиева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Министърът на финансите Гълъб Донев представи основните параметри в бюджета за тази година. По думите му ще имаме свръхдефицит от 5,7%.

Кабинетът предлага ограничаване на разходите, по-висок максимален осигурителен доход, по-скъпи винетки и увеличение на данъка върху печалбите от хазарт.

Повечето от предваритените заявки на министерството на финансите се изпълняват в бюджета за 2026 година, а именно намаляване с 10% на разходите за администрацията, частично плащане на осигуровките на държавните служители още от 1 август, с изключение на тези в сектор сигурност, както и отпадане на автоматичните механизимни за увеличаване на заплатите в държавната администрация, включително и на минималната работна заплата.

В бюджета са заложени приходи от близо 50 млрд. евро, разходи от почти 57 милиарда и така дефицитът който се образува е 5,7% от бвп, което е 7,2 млрд. евро.

Въпреки направените усилия за намаляване на разходите, бюджетът за тази година остава рекордно висок като приходите продължават да изостават от разходите.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "По отношение на нивата на дълга през 2026 година предвиждаме 37.7 милиарда евро, което е 30.1% от БВП. Това дали ще го приеме или не ЕК - това е реалният дефицит, който се получава, след като се наложат всички числа и параметри по бюджета."

По думите на премиера Румен Радев е могло дефицитът да бъде намален, но това може да навреди на икономиката.

Румен Радев, министър-председател: "Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини както те го направиха с разкопани пътища и незавършени проекти."

Новият бюджет предвижда и увеличение на приходната част като най-много резерви ще се търсят в изсветляване на сивия сектор, който в момента достига до 35 на сто по данни на правителството.

Людмила Петкова, зам.-финансов министър: "Мерките по отношение на намаляване на дела на сивата икономика - засега те са административни мерки - това са повишаване на фискалния контрол, засилване на контрола върху електронната търговия и съответно дигитализация."

Също така се предвижда още от 1 август да се увеличи максималният осигурителен праг до 2300 евро, минималните осигурителни прагове да се изравнят с минималната работна заплата, да се увеличат цените на винетките и тол таксите с 30%, както и данъците върху хазарта.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Имаме мерки, които да гарантират, че това моментно състояние на дефицита и нарастване на дълга - то ще бъде контролируемо и овладявно в краткосрочен период - така че да се върнем на нормалните нива под 3%."

В бюджетната прогноза е предвидено до края на 2028 година дефицитът да стигне 3%. С решение на министерския съвет днес очаквано беше увеличена и социалната пенсия за старост до 183 евро и 81 евроцента по швейцарското правило.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Катанска

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