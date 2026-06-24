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Социалната пенсия за старост се увеличава до 183,81 евро

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Заради увеличението растат и други социални плащания, несвързани с трудова дейност

социалната пенсия старост увеличава 18381 евро
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От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183,81 евро, каза на брифинг в Министерския съвет министърът на труда и соцалната политика Наталия Ефремова.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Такава пенсия получават на практика всчки хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството е под 30% от линията на бедност и нямат конкренен принос в осигурителната система."

Увеличението е равно на това, което е заложено по ишвейцарското правило за всички пенсии, които са начислени до края на миналага година, добави министър Евфремова.

Със същия процент са увмеличени и минималните пенсии и с този акт на правителството приключва цикъла от увеличение на всички видове пенсии.

По-високата социална пенсия се отразява и на други пенсии, които не са свързани с трудова дейност - инвалидни пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и индивидуалната пенсия, каза още социалният министър.

Растат и две основни добавки - добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и за ветерани от войните.

Така на практика повишаваме доходите на над 163 хиляди души, допълни тя.

#увеличение на социалната пенсия #Наталия Ефремова #министър на труда и социалната политика

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