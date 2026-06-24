Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа

Трагедия разтресе българския футбол. Две деца от школата на Славия са загинали на АМ "Тракия" по път към морето. Трагичната новина потвърди Венцеслав Стефанов.

В тази връзка президентът на "белите" обяви едномесечен траур в академията на клуба. Бизнесменът поясни, че отборът е пътувал за турнир в Албена, а треньорът Иван Терзийски е в тежко състояние.

"Загинаха две деца от нашата школа... Треньорът Иван Терзийски е в тежко състояние. Отивали са за участие на турнир в Албена. Съсипан съм, всички сме почернени... Тези дечица никога няма да бъдат забравени! Искрено се надявам да са на едно по-добро място... Съболезнования на семействата им! Тир навлиза в насрещното и помита автомобила. Обявявам едномесечен траур за академията на Славия", заяви с тъга Стефанов.

В болницата в Ямбол са хоспитализирани 46-годишен мъж и 49-годишна жена, която е с опасност за живота

"Мъжът на 46 години е в стабилно състояние с лека черепно-мозъчна травма. След проведените консултации бе хоспитализиран в хирургичното отделение на болницата. Проблемна остава другата пострадала пациентка - на 49 години е и е в тежко състояние, с опасност за живота. В момента е хоспитализирана в реанимацията на болницата и се оценява проблемът с травма на коремен орган, сподели в интервю за БНТ зам.-директорът на МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол д-р Валентин Вълчев.

Последната информация ще научите на живо, от мястото на инцидента, от пратеника на БНТ Елица Хаджиколева. и Подробности по темата вижте във видеото.