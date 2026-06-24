Изслушването на министър Шишков за Баба Алино прерасна в бурен политически дебат

За незаконния град край Варна говори днес регионалният министър Иван Шишков. Той беше изслушан по казуса "Баба Алино" в парламента. Има ли нови факти и обстоятелства по случая?

Очакванията, че по време на днешното изслушване на регионалния министър ще бъдат изнесени нови факти и обстоятелства за причините, довели до изграждането на незаконното градче край Варна не се оправдаха. По-скоро изслушването се превърна в чисто политически дебат, в който бяха разменени взаимни обвинения за това кой е виновен и кой трябва да понесе отговорността. Още в началото Шишков показа снимки от Google от 2023 г., когато са издадени първите удостоверения за търпимост на сградите, които не съществуват. Година по-късно на снимките вече се вижда тяхното изграждане, макар територията да е все още горска.

Иван Шишков - министър на регионалното развитие: "Това е беззаконието, безхаберието бих го нарекъл широко затворени очи. Бих казал, че организирана слепота по-точно. Защото някой е организирал."

От ГЕРБ заподозряха Шишков, че като служебен министър през 2023 година е знаел за строежа.

Николай Нанков - ГЕРБ-СДС: "С това признание, че казусът е стартирал от началото на 2023 г. правите ли вид самопризнание за ваше съучастие, за вашата съпричастност към казуса, тъй като бяхте до 6 юни служебен министър?" Иван Шишков - министър на регионалното развитие: "В средата на 2023 г. са издадени документите за търпимост, които са издадени от община Варна. Вие си направете сметка кой е бил кметът."

А ПП попитаха Шишков знае ли за намеса на ГЕРБ в изготвянето на новия подробен устройствен правилник, целящ узаконяване на строежа.

Йордан Терзийски - ПП: "Фирмата, на която управител е Невзоров заедно с г-н Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ са съсобственици в Баба Алино. Възможно ли е въпросните Радев и Невзоров да изготвят заедно ПУП за имоти в Баба Алино и той е допуснат за изработване именно от администрацията на ГЕРБ през 2022 г." Иван Шишков - министър на регионалното развитие: "Това, което ми зададохте като въпрос е твърде възможно." Коста Стоянов - "Възраждане": "И този случай, който е емблематичен за цялата държава, ако не завърши със затвор, съд, арести, излежаване на присъди, това ще бъде провал на вашето управление." Мартин Жаблинков - "Прогресивна България": "Ние от "Прогресивна България" настояваме за незабавни и безкомпромисни действия. Пълно разплитане на политическия чадър." Иван Шишков - министър на регионалното развитие: "Тези сгради следва да бъдат премахнати с процедура от кмета на община Варна."

От ДБ и ДПС не се включиха в дебата.