За Световното и феновете: Килтове, гайди и викинги

Броени дни преди края на груповата фаза на Световното по футбол, милиони хора по света следят със затаен дъх всеки нов подобрен рекорд от най-великите футболисти.

Но покрай страстите на терена, сърцата дори на неутралните зрители бяха спечелени от най-колоритните фенове. Викингите от Норвегия ще бъдат запомнени със своето гребане.

В 4.00 сутринта във вторник, когато техният отбор спечели поредия си мач, група фенове се събраха пред двореца в Осло, в опит събудят крал Харалд, за да се включи и той в празненствата.

Мондиалът нямаше да бъде същия и без шотландските почитатели.

Известните като "Тартановата армия" фенове са хит със своите килтове и гайди.

А сега вече привнасят чар по улиците на Маями, в очакване на мача между Шотландия и Бразилия, който ще се играе тази вечер.