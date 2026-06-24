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Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%

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По-късно днес министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по Бюджет 2026

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Снимка: БТА

Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг на Министерски съвет.

Румен Радев, премиер на България: "Основният подход, по който се водиха всички, е прекратяване на обществените поръчки, предприемане на мерки за съкращаване на разходите и увеличаване на приходите. Особено важно е предприемането на реални мерки за подпомагане на инвестиционния климат. Дефицитът ще бъде над 3%, даже доста над 3%. Всички, които докараха дефицита до 7,5% и до това положение, ще имат своите претенции и те вече ги изразяват."

Днес в 16:00 ч. министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по Бюджет 2026, а по-късно самият проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството, заяви Радев.

Румен Радев, премиер на България: "Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, изразяваща се в стремежа за неудържим ръст на разходите, с опита да се направи България богата чрез финансови гимнастики. Големият проблем, който стои пред нас, е да променим философията на бюджета и траекторията на проектиране."

Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите – с едно изключение, заяви Радев.

Румен Радев, премиер на България: "Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката ситуация. Няма да оставим българските общини с разкопани улици и незавършени проекти, няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите – с едно изключение: ще има реално снижаване на заплати на ограничен брой хора, на някои ръководства на държавни предприятия и бордове. Реално намаление на броя на хората, които участват в тези контролни органи, а където законът позволява, ще се премахнат и одитните комитети."

По отношение на държавната администрация Радев коментира.

Румен Радев, премиер на България: "Реформата в администрацията е в ход и продължава анализът за ефективността на отделни звена, за препокриването на функции, за възможностите за дигитализация и автоматизация. Масови уволнения и чистки без обоснован анализ няма да правим, защото разчитаме на тази администрация да движи тези важни процеси в държавата.

Американските военни самолети ще останат на летище "Васил Левски" до края на месец юни, заяви Радев.

Румен Радев, премиер на България: "Правителството е в регулярен диалог с американската страна. Самолетите ще останат на летище „Васил Левски“ до края на този месец, но САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект. Правителството ще продължи да работи за задълбочаване на това наше партньорство."




#премиерът Румен Радев #Министерски съвет

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