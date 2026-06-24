Битово-фекално замърсяване е причината за измирането на риба във Варненското езеро

В проби от водите на Варненското езеро е установено замърсяване, което е довело до масово измиране на риба в района на селата Езерово и Казашко. Анализите показват завишени нива на общ азот и фосфор, което при високи температури води до образуване на токсичен амоняк и развитие на водорасли, последвано от недостиг на кислород във водата.

Според Басейнова дирекция причината най-вероятно е битово-фекално замърсяване. Няма данни за наличие на нефтопродукти или промишлени замърсители.

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“: "Говорим за пробонабирането, извършено на 13 юни, в събота, когато беше получен сигнал за измрялата риба във Варненското езеро. На място са били служители на Басейновата дирекция, заедно с регионална лаборатория – Варна и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Извършено е пробонабиране и анализите на изследваните показатели показват превишение на нормите за общ азот и фосфор, докато БПК-5 и останалите нитритни окиси отговарят на нормите за добро състояние. Превишение на нормите на азот означава, че при температура на водата над 20 градуса, каквато е била в момента, и pH над 7, част от амониевите йони могат да се превърнат в амоняк. Амонякът е токсичен за рибите и вероятно това е причината за масовия мор. Наличието на прекомерна концентрация на биогенни елементи във водите води до бурното развитие на водораслите, така наречения цъфтеж, и вследствие на това кислородът във водата се изчерпва, което също допринася за дискомфорт при водните обитатели."

Институциите продължават проверките за установяване на конкретния източник на замърсяването. Басейнова дирекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите извършват огледи и проверки в района.

"Включително на 15 юни, в понеделник, бяха извършени пробонабирания от два други съседни района, чиито резултати очакваме да излязат всеки момент. Проверките продължават за установяване на точния източник."

Вижте прякото включване на Петър Дойкински.