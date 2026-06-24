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Начален удар - 24.06.2026 г.

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Спорт
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Гледайте сутрешното предаване на БНТ, посветено на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

начален удар 24062026
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В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ „Начален удар“ водещата Тереза Мутафчиева посрещна популярния футболен инфлуенсър Филип Чолаков – Фифо, с когото коментира най-интересните моменти от изминалата нощ на световното първенство по футбол.

Сред основните теми в студиото беше изненадващото равенство 0:0 между Гана и Англия, което усложни ситуацията в групата на „трите лъва“ преди последния кръг. Двамата анализираха и впечатляващото представяне на Кристиано Роналдо при успеха на Португалия с 5:0 над Узбекистан. С двата си гола португалската суперзвезда се превърна в първия футболист в историята, който се разписва на шест поредни световни първенства.

В предаването бяха обсъдени още минималните победи на Хърватия над Панама и на Колумбия срещу ДР Конго, които доближиха двата отбора до участие в елиминационната фаза на турнира.

Тереза Мутафчиева обърна внимание и на предстоящите двубои от програмата на Мондиал 2026, като акцентът падна върху развръзките в групи "A“, "B“ и "C“, където битката за местата в директните елиминации навлиза в решителната си фаза.

Във втората част на предаването гост беше Радослав Кузманов, по-познат в социалните мрежи като „Epic Bath Guy“. Той разказа повече за активната си обществена позиция, посланията, които отправя чрез социалните платформи, както и за каузите, които подкрепя чрез нестандартните си инициативи.

Вижте цялото издание на "Начален удар“ във видеото.

#"Начален удар" #Мондиал 2026

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