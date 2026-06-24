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След решението на КЗК: каква ще е съдбата на детската болница?

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Комисията за защита на конкуренцията отмени обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на бъдещата Национална детска болница.

Според антимонополния орган са заложени ограничаващи и непропорционални изисквания – например изискване към кандидатите да са проектирали през последните три години болница с конкретни параметри. Според комисията проектирането на болници с точно такава комбинация от характеристики практически не е осъществявано в България през последните три години.

Поръчката е на стойност над 6 милиона евро. Така проектът за Националната детска болница отново е блокиран. Заданието предвижда 26 клиники и отделения, 20 операционни зали и много специализирани кабинети и зали, амбулаторно-диагностичен блок с 38 консултативни кабинета, 26 процедурни зали и 7 зали за инвазивни процедури.

От Инвестиционната компания за детската болница ще обжалват решението на КЗК.

#поръчка за проектиране #Национална детска болница #КЗК

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