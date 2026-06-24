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Литийно шествие с мощите на св. Йоан Кръстител тръгна от Созопол и стигна до остров Св. Иван

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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В Созопол започва отбелязването на рождението на свети Йоан Кръстител. Тържествено литийно шествие тръгнаот храм „Св. св. Кирил и Методий“ към пристанището, а оттам до остров Свети Иван. В него се включиха духовници, поклонници и пилигрими, извървели първия поклоннически маршрут у нас – пътя до мощите на свети Йоан Кръстител.

В храма се съхранява реликварият с мощите на светеца, открити през 2010 година на остров „Св. Йоан“. Днешният ден е кулминация на първия поклоннически маршрут у нас, път до мощите свети Йоан Кръстител. Преди дни десетки поклонници и пилигрими тръгнаха от Малко Търново и изминаха 81 километра през Странджа, за да достигнат до Созопол.

Професор Казимир Попконстантинов е откривателят на мощите на свети Йоан на остров Св. Иван през 2010 година.

Професор Казимир Попконстантинов: "Това е най-великият момент в моя близо 50-годишен път като археолог, тъй като откриването на мощите на свети Йоан се случва за първи път след близо 1500 години. Днес виждаме как едно археологическо откритие се превръща в поклоннически път. Това е най-голямото удовлетворение за мен – реализиране на една мечта, сравнима с пътя до Сантяго де Компостела."

Тихомир Янакиев, кмет на община Созопол: "Първо искам да честитя празника на вашите зрители. Вчера символично беше открит и поклонническият маршрут до мощите на свети Йоан Кръстител. Созопол е докоснат от Бог с възможността на остров Св. Иван да бъдат открити мощите на свети Йоан Кръстител, което е един символичен, сакрален, духовен акт, който поставя не само Созопол, България, като цяло на едно съвсем друго ниво, съвсем различно ниво."

Христина Йенсен, извървяла поклонническия маршрут: "Целият път беше специален. Всяка отсечка имаше своята атмосфера и посрещане. Беше изключително преживяване."

"Да, особено природен парк „Странджа“, както и контрастът между гората, Черноморието и резервата. Това остави силно впечатление у всички участници."

По повод празника от Община Созопол ще осигурят безплатен транспорт до острова и обратно с корабчета и малки туристически лодки.

Сливенският митрополит Арсений: "Честит празник на вас и на уважаемите зрители на Българската национална телевизия. Сам Господ Иисус Христос казва: „Между родените от жена не се е родил по-голям от Йоан Кръстителя“. С такива думи Спасителят на света, нашият Господ Иисус Христос, назовава най-великия от пророците на Стария завет и предвестника на Новия завет – св. Йоан Кръстител, който проправи пътя на Господа, който бе пророкът на истината и правдата и възвести пред света и цялото човечество, че ще дойде Месията – Господ Иисус Христос. И в днешния ден, когато празнуваме неговото рождение, имаме духовното щастие и Божието благословение да служим на един свят остров, осветен от молитвите и преди всичко от мощите на именно този пророк Божий – св. Йоан Кръстител."

Сливенският митрополит коментира и създаването на поклонническия маршрут до мощите на свети Йоан Кръстител.

"Това, разбира се, е привилегия и доказателство, че българите почитат своите светини, че българският народ е православен християнски народ, че не е забравил своята история, своите корени и своята памет. И именно този поклоннически маршрут, посветен на св. Йоан Кръстител – пътят до мощите на св. Йоан Кръстител - Камино България – е доказателство за любовта, почитта и преклонението на българския народ към своите светини."

"Това е знак за българския народ – знак Божий, че именно тук, на остров „Св. Йоан“, в пределите на нашето мило отечество, бе открита такава велика светиня за целия християнски свят – частица от мощите на св. Йоан Кръстител. Това е знак на Божията милост и благословение към българския народ."

Вижте прякото включване на Елеана Цанова

#остров Св. Иван #мощите #Йоан Кръстител #литийно шествие

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