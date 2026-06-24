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Канада и Швейцария в битка за върха в група "B", Босна и Херцеговина и Катар спорят за последния шанс

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Спорт
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Лидерите в група B излизат в директен сблъсък за първото място, докато балканците и катарците ще търсят задължителна победа в решаващия последен кръг

Канада и Швейцария в битка за върха в група "B", Босна и Херцеговина и Катар спорят за последния шанс
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Последният кръг в група B на световното първенство обещава сериозна интрига както в битката за първото място, така и в спора за класиране в елиминационната фаза.

Канада и Швейцария влизат в заключителните си двубои с по четири точки и заемат най-добри позиции преди решителните срещи. Босна и Херцеговина и Катар изостават, но все още запазват шансове да продължат напред.

Балканският тим стартира участието си с равенство 1:1 срещу Канада, но след това допусна тежка загуба с 1:4 от Швейцария. Катар пък стигна до точка срещу швейцарците след 1:1, но поражението с 0:6 от Канада значително влоши головата разлика на отбора.

Така двубоят между Босна и Херцеговина и Катар се превръща в директен елиминационен сблъсък още в груповата фаза. В същото време Канада и Швейцария ще определят кой ще завърши на върха в групата.

Сред основните въпроси преди срещата е дали Йохан Манзамби ще получи титулярно място за Швейцария, след като впечатли с двата си гола срещу Босна и Херцеговина.

"Йохан е изключително надарен футболист. Той поставя съперниците под огромно напрежение и може да ни изненада с действията си. Може да играе както през центъра, така и по крилата“, коментира селекционерът на „кръстоносците“ Мурат Якин.

От лагера на Канада също подхождат с необходимото уважение към съперника.

„Швейцария владее топката много добре и разполага с качествени футболисти. Подготвяме стратегия как да противодействаме на силните им страни, независимо от стартовия състав, на който ще заложат“, заяви наставникът на северноамериканците Джеси Марш.

Всички отговори в група B ще станат ясни след последните два мача, които могат да донесат драматични обрати в класирането.

#Мондиал 2026

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