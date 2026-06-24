Хюн-мин Сон повежда Южна Корея към осминафиналите, Южна Африка е изправена пред мач на живот и смърт

Интригата в група "А" остава жива преди последния кръг от световното първенство, в който Южна Корея ще се изправи срещу Република Южна Африка, а Чехия ще премери сили с Мексико.

Погледите отново ще бъдат насочени към капитана на южнокорейците Хюн-Мин Сон. Нападателят е неизменна фигура в националния отбор повече от десетилетие и вече участва на четвърто поредно световно първенство. Лидерът на азиатците е започнал като титуляр във всеки един от 12-те мача на Южна Корея на Мондиали от 2014 година насам и отново ще бъде основната надежда на своя тим.

Ситуацията за Република Южна Африка е значително по-сложна. След поражение с 0:2 от Мексико и равенство 1:1 срещу Чехия африканците са притиснати до стената и се нуждаят от задължителна победа, за да съхранят шансовете си за продължаване напред.

По същото време Чехия ще се изправи срещу Мексико. Докато за мексиканците двубоят е възможност да затвърдят доброто си представяне преди елиминационната фаза, за чехите залогът е много по-голям. Тимът на Мирослав Кубек се нуждае от успех, за да запази надеждите си за място в следващата фаза на турнира.

Добрата новина за чешкия селекционер е, че няма кадрови проблеми и ще може да разчита на всички свои футболисти в решителния сблъсък.