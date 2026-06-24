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Шотландия мечтае за исторически пробив срещу Бразилия в решителен сблъсък на Мондиал 2026

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Спорт
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Тимът на Стив Кларк преследва първо класиране за елиминациите на световно първенство, докато селесао очаква завръщането на Неймар и нов успех по пътя към осминафиналите

шотландия мечтае исторически пробив бразилия решителен сблъсък мондиал 2026
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Група C на световното първенство навлиза в решителната си фаза, а преди последния кръг Бразилия и Мароко заемат първите две места с по четири точки и държат съдбата си в свои ръце. Шотландия остава напълно в играта с три точки, докато Хаити е на дъното без спечелен актив.

Погледите са насочени към двубоя между Шотландия и Бразилия, който може да се окаже исторически за британците. В осемте си участия на световни финали шотландците никога не са достигали до елиминационната фаза, но сега са само на една крачка от сбъдването на тази мечта.

След минималната победа над Хаити и поражението с 0:1 от Мароко, тимът на Стив Кларк запазва реални шансове за класиране. Предизвикателството обаче е огромно – срещу тях се изправя петкратният световен шампион Бразилия, воден от Карло Анчелоти.

Южноамериканците стартираха турнира с равенство срещу Мароко, но категоричният успех над Хаити върна увереността в състава и практически ги доближи до място сред най-добрите 32 отбора.

Лошата новина за Анчелоти е контузията на Рафиня, който напусна принудително терена в предишния двубой. В същото време обаче селекционерът потвърди, че Неймар се възстановява добре и е възможно да се появи в игра още срещу Шотландия.

От шотландския лагер очакват добри новини около състоянието на Скот Маккена, Арън Хики и Люис Фъргюсън. Тримата могат да се окажат ключови в опита на „гайдарите“ да постигнат първа победа срещу Бразилия в историята на съперничеството между двата отбора.

В другия мач от групата Мароко ще се изправи срещу Хаити. Африканците разчитат отново на вдъхновения Исмаел Сайбари, който се превърна в една от приятните изненади на турнира и има ключова роля за успешното представяне на своя тим до момента.

#Мондиал 2026

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