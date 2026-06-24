Парният часовник във Ванкувър радва туристи от цял свят и жителите на града

Ванкувър е най-големият град в Западна Канада и е известен със своето високо качество на живот, екологична насоченост и уникална възможност, в рамките на един ден, да посетите плаж, планина и оживен градски център.

Зад небостъргачите и оживелите улици на Ванкувър се крие място, от където започва историята на града. Това е Гастаун, най-стария квартал на Ванкувър. Историята започва през 1867 година, когато морякът и кръчмар Джон "Гаси Джак" Дейдън открива малка дървена таверна край тогавашното селце. Около нея постепенно се оформя общност от дървосекачи, моряци и работници. Само няколко години по-късно районът се превръща в сърцето на бъдещия град.

Година по-късно Ванкувър е опустошен от огромен пожар. За по-малко от час почти всички сгради изгарят. Жителите обаче възстановяват града с изключителна бързина и решителност. Гастаун оцелява като символ на това възраждане. Днес кварталът е известен със своите викториански фасади, калдаръмени улици и прочутия парен часовник, който привлича посетители от цял свят. Най-голямото заблуждение е, че часовникът е старинен, а всъщност той е построен през 1977 година. Много хора смятат, че той е изцяло парен, но реалността е по-интересна. Под улицата минава градска мрежа от парно отопление. Парата захранва малък парен механизъм, който повдига тежести или стоманени топки в системата. Те задвижват часовниковия механизъм чрез класически мехален механизъм. С времето системата е модернизирана и днес част от работата се подпомага от електрически двигатели за по-точно времеизмерване.

Часовникът е една от най-известните забележителности на града, като на него се радват не само туристи, а и местните жители. Часовникът ни напомня за връзката между миналото и настоящето и за това колко бързо минава времето. Докато отброява минутите със своите характерни звуци и облаци пара, той пази историята на Ванкувър жива за всички посетители.

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