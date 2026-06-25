Феновете на Швейцария купонясват след успеха над Канада и мислят за елиминациите

Феновете на Швейцария бурно изразиха радостта си, след като отборът победи Канада с 3:1 в мач от последния кръг на група "В" на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико и спечели групата си.

В агитката на "кръстоносците" е и пратеникът на БНТ във Ванкувър Моника Симеонова.

"Удоволствие е да сме тук. Много хора, хубав мач. Страхотно е. Сега ще купонясваме. Целият стадион е червен и атмосферата е много приятелска. Моят билет струва 700 долара и е за другия сектор. Гледах там първото полувреме, но се преместих. Когато следваш своята нация, нищо няма значение", сподели той в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.