От учебната стая до Космоса: 12-годишният Александър с първи стъпки към мечтата си

Преди да прекрачи прага на седми клас, 12-годишният Александър Якимов от Русе вече е направил своята първа голяма крачка към звездите. Той е сред над 150 български ученици, които това лято ще участват в Международния космически лагер по модел на НАСА в Турция, след като спечели пълна стипендия в оспорвана надпревара между стотици кандидати от цялата страна.

Алекс впечатлява журито с проект на тема „Третият българин в Космоса, не човек, а изкуствен интелект“, посветен на възможностите на изкуствения интелект в бъдещите космически изследвания.

„Първоначално бях много изненадан и не вярвах много. След като проверих резултатите в техния сайт, разбрах, че наистина съм получил пълната стипендия“, разказва Александър.

Любопитството му към Вселената се заражда още в ранна детска възраст. Днес той черпи вдъхновение от книгите на Стивън Хокинг, научнопопулярните поредици на Нийл деГрас Тайсън и безкрайните въпроси, които космосът поставя пред човечеството.

„Най-интересна ще ми се стори симулацията на полет до Луната. Интересно ми е как успяват да направят симулаторите толкова реалистични, че човек да се чувства сякаш наистина е в космоса“, казва още младият русенец.

Макар мнозина да свързват подобни мечти с професията на астронавт, Алекс вече има друга цел. След десет години се вижда като астрофизик, който изследва тайните на Вселената от една от големите обсерватории в Чили.

Зад успехите му стои подкрепата на семейството и учителите. Баща му Ивелин Якимов си спомня, че интересът към звездите се проявява още когато синът му е едва на 6 години.

„Още тогава вечер гледахме нощното небе и му разказвах за съзвездията и галактиките. Интересът му беше истински и неподправен и с годините само се задълбочи“, споделя Ивелин Якимов.

По думите му, космосът отдавна е повече от детско увлечение за Александър. Миналото лято момчето печели първо място в космически лагер в Осогово, а днес добавя към успехите си и пълната стипендия за Space Camp Turkey.

„Пожелавам си този лагер да затвърди мечтата му да стане астрофизик. Надявам се да се върне с нови знания, приятелства и увереност, че е на правилния път“, допълва бащата.

За Александър Якимов космическото приключение тепърва започва. А за неговите близки и учители най-голямата награда е, че едно детско любопитство постепенно се превръща в ясна цел и вдъхновяващ пример за това как мечтите могат да отведат от класната стая чак до звездите.