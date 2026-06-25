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Назначават експертиза на мантинелите на АМ "Тракия" след тежката катастрофа, отнела живота на трима души

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Ще бъде назначена експертиза на мантинелите на АМ "Тракия", където вчера стана жестоката катастрофа, при която загинаха трима души, включително две деца.

Това стана ясно от брифинг на прокуратурата и полицията в Ямбол.

Прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура - Ямбол: "Ще бъде назначена експерти, която ще вземе отношение дали тези мантинели са отговарящи на стандартите, кога и как са поставени."

Камионът, който е навлязъл в насрещното движение на магистралата, преминавайки през мантинелите, е бил празен, след като е стоварил зърно в Бургас. По данни на полицията се е движел с допустимата скорост от 90 км/ч. в активната лента. Товарният автомобил се врязва в кола, в която се возят петима души, пътували за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета президентът на „Славия“ Венци Стефанов обяви едномесечен траур.

От прокуратурата съобщиха, че няма потвърждение спукана гума да е причина за катастрофата. Разследвата се всички версии. Няма данни водачът да е заспал.

Самият шофьор също е дал показания. Той е задържан за 24 часа, предстои вземане на мярка "задържане под стража" за 72 часа, а след това и искане за постоянен арест.

Ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на пътя на повече от едно лица. Законът предвижда наказание за подобно деяние от 5 до 20 г. затвор.

Оказва се, че водачът на товарния автомобил е предизвикал друга катастрофа на АМ "Тракия" преди 2 години. Причината е била техническа неизправност на превозното средство. За щастие тогава няма пострадали. Шофьорът има 20 нарушения на пътя.


#катастрофа на АМ "Тракия"

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