Назначават експертиза на мантинелите на АМ "Тракия" след тежката катастрофа, отнела живота на трима души

Ще бъде назначена експертиза на мантинелите на АМ "Тракия", където вчера стана жестоката катастрофа, при която загинаха трима души, включително две деца.

Това стана ясно от брифинг на прокуратурата и полицията в Ямбол.

Прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура - Ямбол: "Ще бъде назначена експерти, която ще вземе отношение дали тези мантинели са отговарящи на стандартите, кога и как са поставени."

Камионът, който е навлязъл в насрещното движение на магистралата, преминавайки през мантинелите, е бил празен, след като е стоварил зърно в Бургас. По данни на полицията се е движел с допустимата скорост от 90 км/ч. в активната лента. Товарният автомобил се врязва в кола, в която се возят петима души, пътували за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета президентът на „Славия“ Венци Стефанов обяви едномесечен траур.

От прокуратурата съобщиха, че няма потвърждение спукана гума да е причина за катастрофата. Разследвата се всички версии. Няма данни водачът да е заспал.

Самият шофьор също е дал показания. Той е задържан за 24 часа, предстои вземане на мярка "задържане под стража" за 72 часа, а след това и искане за постоянен арест.

Ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на пътя на повече от едно лица. Законът предвижда наказание за подобно деяние от 5 до 20 г. затвор.

Оказва се, че водачът на товарния автомобил е предизвикал друга катастрофа на АМ "Тракия" преди 2 години. Причината е била техническа неизправност на превозното средство. За щастие тогава няма пострадали. Шофьорът има 20 нарушения на пътя.



