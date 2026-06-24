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Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.

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Министерство на финансите
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Ако бюджетът бъде приет в този си вид, то прогресът на България ще е сходен с прогреса от средата на 90-те години на миналия век, когато БСП и Жан Виденов управляваха с пълно мнозинство. Така коментира представения от министъра на финансите Гълъб Донев проект за бюджет за 2026 г. депутатът от ГЕРБ Тома Биков във Фейсбук.

Той припомня, че когато кабинетът "Желязков" е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Радев е призова за оттеглянето му и оставка на правителството.

Това се случи, допълва Тома Биков.

"Днес Радев предлага бюджет за 2026 година с 5,7 процента дефицит. Това е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на Прогресивна България е задължено да направи от българските избиратели", пише още Биков.

"Прогресивна България" предлага рекорден дефицит, сравним с този при управлението на Жан Виденов, обявиха от "Демократична България".

"Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Жан Виденов. Това е много опасна плоскост: нарастващ дефицит, нарастваща инфлация и намаляващ растеж на икономиката. След всичко това ще последва повишаване на данъците, за да се овладее ситуацията. Това е опасният сценарий, който в момента създават от „Прогресивна България", коментира Мартин Димитров.

Според съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов единствените реформи, които управляващите предлагат, са тези, които предложи опозицията, свързани с плащането на осигуровките от държавните служители.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев подчерта, че само преди половин година стотици хиляди български граждани излязоха по площадите и свалиха правителството на Росен Желязков, а една от основните причини за това беше безумният бюджет на ГЕРБ и ДПС.

"На последвалите избори Румен Радев получи огромна подкрепа и сериозен мандат за адекватна икономическа и бюджетна политика. Нищо подобно не виждаме. Най-добрата година за смели реформи е първата година от всяко управление. Вместо реформи, виждаме още от същото“, заяви Мирчев.

"Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета "Желязков", заяви председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) и бивш финансов министър Асен Василев.

Ще коментираме проектобюджета подробно, когато се запознаем с текстовете на проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК и тригодишната прогноза, допълва той, защото през последните дни чуваме различни числа и намерения през няколко часа.

Като "пълна катастрофа" пък определи предложената държавна план-сметка лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

#Бюджет 2026 #коментари #опозиция #новини в Метрото

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