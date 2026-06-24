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Гълъб Донев: Няма да отнемаме права и няма да намаляваме доходи

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Министърът на финансите: Целта на кабинета е намаляване на дефицита за 2026 г. от 7,4 на 5,7% 

Гълъб Донев: Няма да отнемаме права и няма да намаляваме доходи
Снимка: БТА/Архив
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Целта на кабинета е намаляване на дефицита за 2026 г. от 7,4 на 5,7%, заяви при представянето на основните параметри на план-сметката на държавата министърът на финансите Гълъб Донев.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Целта ни е през 2028 г. бюджетният дефицит да е до 3% от БВП. Първата стъпка към финансово вразумяване е с настоящия бюджет, чрез редица мерки, за да постигнем свиване на прогнозния дефицит от 7,4 на 5,7% от БВП за 2026 г."

Ще има балансиран подход за свиване на разходите и ще бъде осигурено по-добро темпо за нарастване на приходите, обясни Донев.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Планираме повишаване на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. на 2300 евро, като от това повишение очакваме малко над 90 млн. евро приходи. Планираме повишаване на минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии, които са с по-висок процент от ръста на минималната работна заплата, като очаквания положителен бюджетен ефект ще бъде около 40 млн. евро."

От 1 август се предвижда и 30% увеличение на винетните такси и разширение на толсистемата, като ефектът се очаква да бъде около 53 млн. евро. Ще бъдат с 10% и печалбите от хазарт, а ефектът ще е 100 мнл. евро.

Кабинетът предвижда капиталови разходи от 9 млрд. и 360 млн. евро, като от тях националното съфинансиране ще е в размер на 4 млрд. и 28 млн. евро, а 5 млрд. и 331 млн. евро са средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Държавните служители ще започнат да заплащат осигуровките си в съотношение 80 към 20% до края на тази година, а от началото на 2027 г. ще се изравнят с тези на останалите работещи - 60 към 40%.

Разработва се и механизъм от 2027 г. осигуровките си за поемат и работещите в МВР и Министерството на отбраната.

Предвижда се компенсиране на възнагражденията на работещите в държавната администрация, за да се запази нетният доход, обясни още финансовият министър.

Очаква се по-късно днес проектобюджетът да бъде качен на сайта на министерството.

Това, което от Финансовото министерство са дали като заявка до този момент, е, че ще има 10% съкращение на разходите в администрацията, държавните служители ще започнат да плащат частично осигуровките си и ще бъде премахнато автоматичното определяне на заплатите в държавната администрация, включително и минималната работна заплата.

#проектобюджет 2026 #финансово министерство #Гълъб Донев #новини в Метрото

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