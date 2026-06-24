Задържаният за убийствата в Угърчин е излязъл от затвора преди 12 дни

Задържаният за убийствата в Угърчин е криминалнопроявен мъж на 27 години, осъждан за кражби и излязъл от затвора преди 12 дни. Според властите вероятно е пребивавал в бившето социално общежитие в Угърчин, където са открити трите жертви.

Бившият затворник е познавал жертвите, а мотивите за престъплението се изясняват. Нападението е станало с остър предмет. По-късно 27-годишният мъж е направил опит за заличаване на следи, включително преобличане.

Работата по разследването продължава, като се извършват огледи и разпити на свидетели. Задържаният ще бъде привлечен като обвиняем и се очаква да бъде поискана мярка за неотклонение "постоянен арест".

Ще му бъде повдигнато обвинение за убийство на три лица, като законът предвижда за подобно престъпление лишаване от свобода от 15 до 20 години или доживотен затвор.

Главният секретар на МВР Любомир Николов подчертава необходимостта от по-добро взаимодействие между институциите при настаняване и контрол на уязвими групи лица в социални жилища.