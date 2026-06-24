ГЕРБ ще подкрепи "Синя България" за промени в Конституцията

ГЕРБ ще подкрепи предложени от "Синя България" промени в Конституцията. Те предвиждат нарастването на външния дълг да бъде ограничено до 0.5% от БВП за предходната година. От ГЕРБ ще организират дискусия по темата и ще търсят подкрепа за идеята и от други парламентарни партии.

Владислав Горанов, ГЕРБ: „Ние смятаме, че особено в контекста на фискалното управление през последните няколко години България заслужава подобна реформа, която да нормализира дебата по отношение на фиска и да го сведе до дебат за икономическата политика на държавата като цяло.“