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ГЕРБ ще подкрепи "Синя България" за промени в Конституцията

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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ГЕРБ ще подкрепи предложени от "Синя България" промени в Конституцията. Те предвиждат нарастването на външния дълг да бъде ограничено до 0.5% от БВП за предходната година. От ГЕРБ ще организират дискусия по темата и ще търсят подкрепа за идеята и от други парламентарни партии.

Владислав Горанов, ГЕРБ: „Ние смятаме, че особено в контекста на фискалното управление през последните няколко години България заслужава подобна реформа, която да нормализира дебата по отношение на фиска и да го сведе до дебат за икономическата политика на държавата като цяло.“

#Синя България #Владислав Горанов #БВП #външен дълг # ГЕРБ

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