Цената на петрола достигна 70 долара за барел, Тръмп - "ще падне още"

Горната камара на американския Конгрес одобри резолюция, задължаваща президента Доналд Тръмп да иска одобрение от Конгреса за всякакви по-нататъшни военни действия срещу Иран. Макар и първа по рода си, резолюцията ще има по-скоро символичен ефект на фона на преговорите между САЩ и Иран за окончателно прекратяване на конфликта.

„Закъсняло и безсмислено“ – така Доналд Тръмп коментира решението на Сената, орязващо правомощията му за нови военни действия срещу Иран. То мина с минимално мнозинство благодарение на подкрепата на няколко републиканци в доминираната от партията на Тръмп горна камара – сигнал за растящо разделение дори сред най-приближените му.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Четирима републикански неудачници гласуваха заедно с тъпократите. Иран пита моите хора: „Какво означава всичко това?“ Тези сенатори току-що ми затрудниха работата, но аз ще се справя, по един или друг начин, защото винаги успявам!“

На митинг в Пенсилвания снощи Тръмп коментира ефекта върху пазарите и цените след приключилия първи кръг технически преговори по споразумението с Иран за край на конфликта.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Опитваме се да постигнем справедлива сделка. Днес фондовата борса достигна нов връх. А петролът, за първи път от месеци насам, е – представете си – около 70 долара за барел. Това е много ниска цена. И ще падне още. А с петрола ще поевтинее и всичко останало.“

Тръмп се възмути, че спадът на цените на международните пазари не се отразява достатъчно бързо в цените на бензиностанциите и разпореди проверки.

Международната морска организация обяви, че започва евакуацията на 11 000 моряци, все още блокирани на кораби в Персийския залив. Оман се ангажира да осигури временен коридор през Ормузкия проток.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в страните от Залива, повтори, че Иран няма да може да събира такси за преминаване през протока като част от каквото и да е окончателно споразумение със Съединените щати.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „На никоя държава не е позволено да събира такси за преминаване по международен воден път. Това е действащото международно право. Така стоят нещата по международните водни пътища по целия свят и очакваме, че така ще бъде и тук.“

Частично размразяване на отношенията има и във футбола. Вашингтон облекчи ограниченията си спрямо иранския отбор. Тимът ще може да влиза в Съединените щати два дни преди следващия си мач на Световното първенство, но пак ще трябва да напуска страната веднага след мача.