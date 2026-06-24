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Американските самолети ще напуснат софийското летище до 6 дни

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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летище София
Снимка: БТА

Американските самолети-цистерни ще напуснат софийското летище до шест дни. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му обаче страната ни ще работи за задълбочаване на партньорските отношения със Съединените щати.

Румен Радев, премиер на България: "Правителството е в регулярен диалог с американската страна. Самолетите ще останат на летище „Васил Левски“ до края на този месец, но САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект."

#американски самолети-цистерни #премиерът Румен Радев #Летище Васил Левски

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