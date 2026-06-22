Българската икономика е много лабилна от външни шокове - коментар на Александър Попов от аналитичното звено на ЕЦБ

Българската икономика е много лабилна от външни шокове, това коментира пред БНТ Александър Попов, който работи в аналитичното звено на ЕЦБ и е член на Съвета по икономически анализи. Той заяви, че взимането на дълг за плащане на пенсии или социални помощи е неприемлив ход, защото държавата трябва да ги плаща с приходите си, а заемите трябва да се използват за сфери, които да осигурят икономически растеж. Вижте част от интервюто, цялото можете да гледате в подкаста "Истината за…"

БНТ: Свръхдефицит - какво предстои сега за държавата и за всеки един от нас?

Александър Попов - "Изследване на паричната политика", ЕЦБ: "Ще ни гледат под лупа, ще се срещат по-често с нас, ще изискват план за решение на проблема. Въпреки, че съветът ми е без паника, грешно е да се правим, че нищо не се е случило. големият риск е репутационен, на последно място сме по много неща, но едно от нещата, по които бяхме шампиони беше фискална дисциплина."

БНТ: А взимане на дълг в условия на свръхдефицит допустимо ли е?