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Българската икономика е много лабилна от външни шокове - коментар на Александър Попов от аналитичното звено на ЕЦБ

Надя Обретенова от Надя Обретенова
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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Българската икономика е много лабилна от външни шокове, това коментира пред БНТ Александър Попов, който работи в аналитичното звено на ЕЦБ и е член на Съвета по икономически анализи. Той заяви, че взимането на дълг за плащане на пенсии или социални помощи е неприемлив ход, защото държавата трябва да ги плаща с приходите си, а заемите трябва да се използват за сфери, които да осигурят икономически растеж. Вижте част от интервюто, цялото можете да гледате в подкаста "Истината за…"

БНТ: Свръхдефицит - какво предстои сега за държавата и за всеки един от нас?

Александър Попов - "Изследване на паричната политика", ЕЦБ: "Ще ни гледат под лупа, ще се срещат по-често с нас, ще изискват план за решение на проблема. Въпреки, че съветът ми е без паника, грешно е да се правим, че нищо не се е случило. големият риск е репутационен, на последно място сме по много неща, но едно от нещата, по които бяхме шампиони беше фискална дисциплина."

БНТ: А взимане на дълг в условия на свръхдефицит допустимо ли е?

Александър Попов - "Изследване на паричната политика", ЕЦБ: "Не е забранен. Дългът е отделно перо от дефицита."

#процедура на свръхдефицит #свръхдефицит #българска икономика #ЕЦБ #новини в Метрото

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